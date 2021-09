Video: Huracán Ida inundó campo de béisbol de equipo filial de los New York Yankees

El Huracán Ida ha causado muchos destrozos en New York City, y lamentablemente el deporte no ha salido ileso de ello. Somerset Patriots, equipo filial de clase Doble-A de los New York Yankees, vio como su estadio prácticamente quedaba al completo bajo el agua.

En el video que veremos a continuación notaremos cómo el campo fue totalmente “tapado” por la inundación, que incluso afecta a los dogouts y a una pequeña parte de la grada.

Los alrededores del estadio también están totalmente inundados. Un parque para jugar béisbol se convirtió en cuestión de horas en una zona de riesgo a raíz de las inundaciones y los escombros que con ella se generaron.

“El TD Bank Ballpark de Bridgewater quedó bajo el agua tras las fuertes lluvias provocadas por los restos del huracán Ida. El parque es la sede de los Somerset Patriots de las ligas menores de béisbol“, repotó el medio NJ.

Es verdaderamente impresionante.

TD Bank Ballpark in Bridgewater was underwater following heavy rainfall from Hurricane Ida remnants. The park is home to the minor league baseball Somerset Patriots. pic.twitter.com/gKaRLfcNeB

— njdotcom (@njdotcom) September 2, 2021