VIDEO: Youtuber afgana se despidió de sus seguidores horas antes de morir en el atentado de Kabul

Najma Sadeqi, una youtuber afgana, se despidió de sus seguidores en el último video de su canal horas antes de morir en Kabul a causa del ataque suicida que se perpetró el jueves 26 de agosto en las inmediaciones del aeropuerto Hamid Karzai.

Ante la llegada de las fuerzas talibanes al poder, la ‘influencer’ de 20 años sabía que su destino sería completamente distinto al de informar y entretener a través de la red social por las legislaciones extremistas del Talibán tras su ascenso absoluto en el poder.

Hizo críticas de la precaria situación que se vive en Kabul y de lo complicada que se ha hecho la vida luego de que los talibanes tomaran el poder absoluto de Afganistán.

“La vida en Kabul se ha vuelto muy difícil, especialmente para aquellos que solían ser libres y felices”, relató con nostalgia, agregando que “la mayoría de las familias de la ciudad ahora esperan una comida al día para sobrevivir”.

Dijo en su relato las restricciones extremas a las que están expuestas las mujeres en la nación de Oriente Medio, y aprovechó para despedirse de los seguidores de su canal en Youtube.

“Como no se nos permite trabajar y salir de nuestras casas, todos tuvimos que grabar un último video (…) Y a través de este video les sigo adiós a todos”, fueron sus últimas palabras de Sadeqi en las redes sociales.

"Keep us in your prayers."

Days after recording a goodbye video, 20-year-old YouTube star Najma Sadeqi was killed in a terror attack outside Kabul's international airport. @JomanaCNN reports: https://t.co/Dku6sf1YZj pic.twitter.com/Kf3zNfZ28r

— CNN International (@cnni) September 1, 2021