Abba habría vuelto antes a la música de no ser por la asociación inglesa de fútbol

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El legendario cuarteto Abba está de plena actualidad estos días tras el lanzamiento de sus primeros dos sencillos tras nada menos que 40 años de silencio discográfico. Se trata de dos temas, llamados ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’, que ya copan los primeros puestos de las listas de éxitos tras haber sido reproducidos y descargados por millones de personas en las últimas horas. Y esto es solo el principio, ya que próximamente los artistas suecos publicarán el resto de su nuevo material, que se integra en el disco ‘Voyage’, y el año que viene ofrecerán unos innovadores conciertos en Londres protagonizados por sus hologramas.

Curiosamente, este viernes Sven-Goran Eriksson, el entrenador sueco que dirigió a la selección inglesa de fútbol entre los años 2001 y 2006, ha revelado a su paso por el programa matutino ‘Good Morning Britain’, del canal ITV, que los cuatro artistas podrían haber regresado mucho antes a la escena musical de no haber sido por la negativa de la Asociación de Fútbol, el órgano rector del deporte rey en Inglaterra, a recibir una canción expresamente compuesta para el combinado nacional por el mismísimo Benny Andersson, e interpretada junto a sus compañeros Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad.

“En esa época solía trabajar estrechamente con Tord Grip, que es un gran amigo de Benny Andersson. Un día, llamé a Benny y le pregunté: ‘¿Os gustaría hacer una canción para Inglaterra antes de que empiece el gran torneo?’ Creo que se trataba de un Mundial”, ha revelado Eriksson ante los rostros atónitos de los presentadores del espacio, quienes no han tardado en preguntarle por qué semejante proyecto nunca llegó a ver la luz del día.

La llamada FA (por sus siglas en inglés) declinó semejante propuesta, que probablemente habría sido muy bien recibida por parte de la hinchada inglesa habida cuenta del cariño tan especial del que Abba siempre ha disfrutado en tierras británicas, única y exclusivamente por el hecho de que la banda no era oriunda del país. “Fui a hablar con la junta directiva de la FA para decirles que Abba estaba dispuesta a hacer la canción, pero me dijeron que no, que no podíamos recurrir a cantantes suecos para un tema de la selección inglesa. Me dijeron que tenían que ser ingleses. La verdad es que me pareció una pena, pero también entiendo sus razones”, ha explicado Erikson.

Sigue leyendo: José Ron, protagonista de “La Desalmada”, presume a su novia desde el flotador de un unicornio

Regresan los jefes de jefes: Los Tigres del Norte inician gira y vuelven a Estados Unidos

Este fue el último mensaje de Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía, en Instagram