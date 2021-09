Operadora de 911 colgaba las llamadas de emergencia; ahora la policía la busca

El Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD) está buscando Precious Stephens, una operador de 911 que supuestamente colgaba “deliberadamente” las llamadas de emergencia que recibía.

El jueves, funcionarios locales anunciaron en un comunicado en Facebook que habían “obtenido una orden de arresto para Precious Stephens por cargos de malversación en el cargo e interferir con una comunicación de emergencia”.

NOPD reveló que por razones desconocidas la operadora de 25 años supuestamente estaba “desconectando deliberadamente las llamadas al 911 sin obtener la información de emergencia necesaria o sin transmitir tales emergencias a los otros despachadores en busca de ayuda” mientras trabajaba con el Distrito de Comunicaciones de la Parroquia Orleans.

Las llamadas interceptadas ocurrieron durante los turnos de Stephens el 20 y 21 de agosto. Fue despedida de su trabajo y sus superiores la denunciaron a la policía, pero al momento no ha sido detenida, según NOLA.com.

“(El distrito) ha cooperado y seguirá cooperando con la investigación de este asunto y está dedicado a proporcionar toda la asistencia para ayudar en (los) esfuerzos”, se lee en un comunicado obtenido por la prensa.

En Louisiana, la mala conducta cometida por un funcionario o empleado público conlleva una sentencia de hasta cinco años de prisión y/o una multa de hasta $5,000 dólares, acotó People.

