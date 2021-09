Un muerto y un herido dejó balacera frente a funeraria de Nueva York

Leshaun Whitefield murió y otro hombre resultó herido en un tiroteo causado desde un automóvil anoche, afuera de una funeraria en El Bronx, dijo la policía de Nueva York.

Las víctimas estaban paradas afuera de “Parkchester Funeral Home” en Unionport Rd. cerca de Olmstead Ave. en Parkchester, poco después de las 7:05 p.m., cuando un pistolero abrió fuego desde un Chevrolet Equinox gris, según NYPD.

No se informó si las víctimas estaban visitando la funeraria. Whitefield (37) recibió un disparo en el pecho y un hombre de 27 años cuyo nombre no fue revelado fue baleado en la pierna derecha. Se dispararon al menos diez rondas, dijeron fuentes policiales.

Ambos hombres fueron trasladados de urgencia al Hospital Jacobi, donde Whitefield fue declarado muerto. La policía estaba buscando el auto anoche, informó Daily News.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El lunes pasado en El Bronx, un joven latino murió y dos mujeres fueron heridas también por tiroteos desde autos en movimiento.

One man died and another was wounded in an apparent drive-by shooting Friday outside a Bronx funeral homehttps://t.co/7lZjsThMRn

— New York Daily News (@NYDailyNews) September 4, 2021