US Open: Carlos Alcaraz es el más joven en alcanzar cuartos de final de un grand slam en la era Open

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

NUEVA YORK – Carlos Alcaraz, la nueva sensación del tenis español, ya está en sus primeros cuartos de final de un Grand Slam. El joven murciano superó en cinco sets (5-7, 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0) al alemán Peter Gojowczyk, 32 años y 141 del mundo, que había entrado al cuadro principal del US Open desde la fase previa.

A sus 18 años y cuatro meses, el español se convirtió así en el tenista masculino más joven en alcanzar los cuartos de final de un grand slam en la era Open, es decir, desde 1968 cuando estos torneos comenzaron a aceptar jugadores profesionales.

Pero la histórica victoria no fue sencilla. Alcaraz no mostró la brillantez de su triunfo el viernes contra Stefanos Tsisipas, pero supo ser paciente en momentos complicados y aprovechar las debilidades del rival en las 3 horas y 31 minutos que duró el partido, interrumpido brevemente por una ligera lluvia que enfrió la tarde en Queens, Nueva York.

El español hoy partía como favorito, y eso le pesó. No arriesgó como lo hacen los que tienen poco que perder, y en este deporte jugar con miedo a fallar suele ser mala receta. Aún así, Alcaraz tiene muchísimo más tenis que Gojowczyk, un veterano que hasta este año no había pasado de segunda ronda en un “grande”.

The youngest #USOpen men’s singles quarter-finalist in the Open Era 🙌 18-year-old @alcarazcarlos03 outlasts Gojowczyk 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0 👏 pic.twitter.com/8cmnoqH4RL — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) September 6, 2021

El partido empezó con Alcaraz rompiendo el servicio de Gojowczyk para ponerse 3-0 en el primer set. Pero el alemán se repuso desde el fondo de la pista, sacando partido a una potente derecha, para igualar el parcial 4-4. Tras endosar otro break al alemán, Alcaraz sacó para cerrar el set y mostró, como apuntó su entrenador Juan Carlos Ferrero el día anterior, que aún es un jugador inexperto que tiene que aprender a ser más consistente durante un partido completo.

El murciano no sólo fue capaz de cerrar el set, sino que con 6-5 en contra volvió a perder su saque para ver escapar el primer parcial, momento en que la frustración le llevó a golpear su bolsa con la raqueta.

· Leer más: El regreso del US Open con público da oxígeno a la economía de Queens

El segundo set fue muy diferente, con Alcaraz jugando su mejor tenis de la tarde mientras el público comenzó a cantar “¡Vamos Carlos!” y “Let’s Go Carlos!”. Gojowczyk comenzó a cometer más errores y el parcial cayó rápidamente del lado del español.

Pero aún así, Alcaraz daba signos de desconcentración, manifestados en múltiples “cañazos” en golpes sencillos de derecha desde el fondo de la pista. A la vez, dejaba puntos que levantaban al público de sus asientos, como una combinación de dejada y globo con la que cerró el primer juego del tercer set.

Poco después dejó escapar su saque con una doble falta y tendría que jugar por detrás el resto del parcial, que ya no sería capaz de levantar aunque llegó a romper el servicio del alemán para empatar el parcial 5-5.

Con desventaja de 2 sets a 1, Alcaraz se dio cuenta de que necesitaba cambiar algo en su juego. Y lo hizo.

Comenzó a subir más a la red y a mover más a Gojowczyk de esquina a esquina. Aunque el alemán arrancó con rotura en el primer juego del cuarto set, el español le rompió de vuelta para el 1-1 y después volvería a hacerlo en el cuarto juego para adelantarse 3-1 con una muy buena defensa.

Por entonces Carlos Alcaraz ya sabía que tenía el partido en el bolsillo. Había logrado romper la resistencia de Gojowczyk que, además, comenzó a sufrir problemas físicos y bajó el ritmo. Los juegos comenzaron a caer del lado del español uno tras otro, hasta la victoria final que le enfrentará el martes en cuartos de final ante el ganador del Tiafoe vs. Aufer-Aliassime.

· Todo sobre el US Open