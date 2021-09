Kany García regresa a los escenarios, pero antes le envía un mensaje a quien no se quieren vacunar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de dos años sin saborear los aplausos, escuchar cantar a su público, ni ver sus caras llena de expresiones, Kany García, regresa a los escenarios con una gira por Estados Unidos que comienza este próximo 8 de septiembre en Atlanta.

Días antes de este gran regreso, que es casi histórico, o por lo menos sin precedentes, hablamos con la cantautora puertorriqueña vía zoom, una de las prácticas que descubrió en la cuarentena, y que confiesa que ama, no solo por el ahorro de tiempo, sino porque lo considera una charla más íntima.

“Ha sido una locura, y al fin vemos la luz, me tiene súper ilusionada, ansiosa y los nervios al mismo tiempo, porque tenemos como que quitarle el polvo a muchas cosas”, nos dice.

-¿Cómo te sientes al escuchar “ya regresas a los conciertos”?

Kany García: Imagínate una alegría inmensa, distinta a cualquier otro momento que dijeran: “Bueno, arrancamos una gira”… Esta representa otra cantidad de cosas, de nuevos retos y de ilusiones, yo digo que en esteroides.

-En la última entrevista, hace un año, esta posibilidad de volver a un concierto era totalmente incierto, y, terminó siendo quizás hasta más rápido.

Kany García: Para mí ha sido eterno… Se ha seguido en muchas otras profesiones, aún cuando trabajabas remoto, desde la casa… En el caso de uno como artista, el dejar de ver a tú equipo de trabajo, al que veías más a veces que a tú familia… Cada día se volvió duro, también lo que representa para ellos, que son gente que cobran por show. Ha sido una locura, y que al fin veamos la luz, me tiene súper ilusionada, ansiosa y los nervios al mismo tiempo, porque tenemos como que quitarle el polvo a muchas cosas… Llevamos un año y medio de desconexión.

-¿Cómo fue ese reencuentro con tu equipo?

Kany García: Fue maravilloso, hemos estado haciendo algunos streaming y cosas y nos hemos podido ver, pero vernos con mascarillas, con enfermeros y enfermeras que nos han estado haciendo pruebas para estar tranquilos, sin público no es lo mismo. La primera vez fue en junio, que fue mi primer ensayo para lo que es esta gira en septiembre… Todos y todas tenemos una ilusión, como cuando a un niño lo van a llevar a Disney, ¡vamos al fin a ver asientos con gente!, vamos al fin a poder cantar una canción, a ellos tocar unas canciones y ver una interacción, a regresar al aplauso… El sabor de los aplausos, el sabor de los gritos, el sabor de la gente cantando.

-¿Cómo te imaginas ese momento en el que te subas al escenario, escuches la música, las luces y todo ese público que igual que tú, ellos también te esperaron a ti?

Kany García: Va a ser un momento yo creo que muy difícil de poder, desde ahora, describir, porque creo que hay cosas que uno se imagina pero no es hasta que uno suba al escenario que no sabe… Ahora las grandes preocupaciones mías es de que todo salga bien. Siento que al mismo tiempo ellos me están dando otras cosas que no existían antes, me están dando un voto de confianza porque se están arriesgando, están yendo aunque están vacunadas, porque vacunados en la mayoría de las ciudades es el requisito, pues como quieran están decidiendo que su primer show, luego de un año y medio, sea el mío, que la primera vez que salen en pareja o entre amigos o hasta sola… Ayer me escribió una chica que me dijo: “Tengo tantas ganas de ir a un concierto y de que el primero sea el tuyo que voy a manejar 5 horas y media y me dice y estoy soltera, voy sola, quiero hacer esto sola”… También las personas que se sientan que están viviendo, en gran medida un huracán de emociones a la hora de ir a un concierto, que lindo que de ambas partes nos estemos encontrando y contándonos cosas desde adentro.

-¿Qué va a encontrar la gente en este show, que además es un regreso histórico?

Kany García: Es un regreso histórico y la realidad es que para mí ha sido tan bonito el disfrutarme, ponerme en la silla, en la silla del público y decir: “Si me encantará un artista, y no he tenido la posibilidad en casi 2 años de irlo a ver, ¿qué me gustaría?”… Así fue que cree el repertorio, desde la butaca del fans… No puede faltar lo que son los éxitos que me hizo que yo comprara mi boleto, y ahí arranqué a escribir lo que han sido los grandes éxitos, y después las canciones nuevas. Después hay canciones que nunca sonaron en radio, pero que me encantan de ese artista porque me y esa canción a mi me fascinaba… Estoy añadiendo un poco así.

-Las canciones son un mensaje y un concierto también ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dar con este concierto?

Kany García: Que vale la pena los paréntesis, y lo digo porque a veces a mí me pasa mucho que me abrumo con todo lo que está pasando en el mundo, desde si me pongo a leer la variante Delta, de la gente que no se quiere vacunar, lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en cada uno de los gobiernos, si es Estados Unidos todo este cambio que ha habido de presidencia, todo lo que también ha traído, lo que uno está de acuerdo, lo que está en desacuerdo… Y de momento lograr un paréntesis, un paréntesis de una hora y media a dos horas, de pensar en mí, de pensar en mi vida, de parar los periódicos y de decir: “Quiero simplemente conectar con estas canciones, quiero distraerme la cabeza, me lo merezco, merezco espacio para mí, me es necesario cambiar mi estado anímico, y salir esa noche”… Creo que con un aire diferente.

-¿Qué vas a extrañar, si es que vas a extrañar algo, de la cuarentena?

Kany García: A mi perro, poder estar siempre para él y verlo crecer y todas estas cosas, al igual que le pasa a la gente con sus hijos. El poder estar en casa y disfrutarme mi casa. Yo me mudé de casa dos días antes del encierro, entonces descubrí mi casa en toda la pandemia y me la pude disfrutar, toda la decoración la tuve que pedir online y fue una locura. El poder disfrutarme la tranquilidad, la pausa, hay una cosa muy linda que disfruto de esto, estas conversaciones, creo que nunca he podido disfrutarme tanto las entrevistas, aunque parezca loco por una pantalla, pero hay un nivel de intimidad mayor que no existía… El poder acabar contigo e irme a la cocina y sentarme con mi compañera y comérmelo, eso lo voy a extrañar mucho, porque la verdad es que hay muchas cosas humanas y habitual de los detalles, de los detalles de la vida que me harán falta y que espero que, en la medida que se pueda, muchas cosas permanezcan.

-Hablas de las ciudades que exigen vacunación para ir a un concierto y de las que no, y posiblemente entre el público haya gente que no esté vacunada, ¿cuál es tu mensaje para ese público?

Kany García: Lo más sensato es que vayan a eventos multitudinarios por lo menos sean responsables, hágase una prueba de Covid antes de los eventos, por lo menos 48 horas antes, y ponerse o una mascarilla N95 o sino una doble mascarilla. Es una manera responsable, aunque este totalmente en desacuerdo con las personas que no se quieren vacunar pero respetando la decisión… Muchos dicen que es una decisión individual, pero al mismo tiempo no lo es porque es una decisión colectiva porque la decisión es mía pero afecta al colectivo, entonces.

Lo que tu decidas lo respeto pero cuando en eso que yo decido afecta a los demás, tengo que volver a pensarlo otra vez, vale la pena pensarlo de nuevo, vale la pena mirar los datos que están ahí, que están presente, vale la pena educarse un poco, yo creo que la educación es tan necesaria… Aquellos que no quieran vacunarse, todavía para las ciudades a las que no es requerido, el mejor plan es ese. Yo por ejemplo, aún vacunada, nosotros y nuestro equipo vamos a estarnos haciendo pruebas frecuentemente. No voy a cantar con la mascarillas, mis músicos tampoco, y queremos que la gente que está sentada se sienta totalmente en la confianza de que estamos siendo totalmente responsables.

– ¿Qué le dices a ese público que ya tiene su ticket o que están a punto de comprar su ticket y que están contando los días y marcando en el calendario para verte?

Kany García: Les digo que yo estoy igual, contando los días, contando los días como nunca en mi vida, que van a disfrutar y no me cabe la menor duda, llevamos mucho, muchos meses preparándonos para esto, llevo mucho tiempo cuidando cada uno de los detalles para que sea una noche totalmente inolvidable en cada una de las ciudades, cada una va a tener cosas especiales en cuanto quizás el repertorio… Estoy ahí para complacerlos en lo que pueda, y que no me cabe la menor duda que lo vamos a disfrutar muchísimo.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA CON KANY GARCÍA EN VIDEO:

MIRA ESTAS OTRAS HISTORIAS:

• Kanny García desde su cuarentena: Nuevo disco, la vida en pareja en el encierro y la foto desnuda con su mujer

• Kany García y Tommy Torres cumplen un sueño y estrenan: ‘Quédate’

• Kany García se muestra desnuda con su pareja, en una imagen que impresionó hasta a Ricky Martin