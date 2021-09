La insólita cláusula de Neymar con el PSG: cobra más de $500,000 de dólares por saludarte

El diario El Mundo reveló algunos detalles del actual contrato de Neymar con el PSG, y gracias a ello conocimos varias cláusulas interesantes. La más peculiar es el “bonus ético“, cláusula que le permite al brasileño cobrar más de medio millón de dólares por ser cortés con las personas.

El brasileño recibe $643,545 dólares por ser “cortés, puntual, amigable y estar a disposición de los aficionados“. Mensualmente. Por lo que al año, simplemente por comportarse de “buena manera”, Neymar cobra $7.7 millones de dólares.

Neymar debe saludar a los fanáticos cada partido, como parte del bonus ético. Además, no puede hablar mal públicamente acerca de los planteamientos tácticos de club, y obviamente no puede decir en público comentarios negativos sobre el PSG.

La cortesía tiene un costo, y para Neymar es bastante alto.

