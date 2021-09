Bebé se debate entre la vida y la muerte luego de que doctores del hospital donde nació lo dejaran caer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Manipular a un bebé recién nacido suele ser una labor titánica, por lo que quienes se convierten en padres primerizos cargan a sus hijos con extremo cuidado para así evitar un accidente.

Solemos pensar que el personal del hospital que atiende a los pequeños que llegan a este mundo tienen los conocimientos y experiencia necesarios para cargarlos, sin que estos corran mayor peligro; sin embargo, los accidentes nos pueden pasar a todos.

Eso fue lo que ocurrió con personal médico que labora en el área de Neonatología del Hospital Civil de Ciudad Madero, en Tamaulipas, México, el cual ha sido acusado por una madre de haber dejado caer a su bebé recién nacido y ahora se debate entre la vida y la muerte.

Génesis del Río Francisco, de tan solo 16 años, ingresó el pasado lunes a urgencias del hospital antes mencionado pues entró en labor de parto. Ahí los médicos le indicaron que debía dar a luz pronto, ya que su bebé corría peligro pues tenía el cordón umbilical enredado en el cuello.

Génesis dio a luz a su bebé pero en la sala de parto, los doctores y las enfermeras no le permitieron verlo, argumentando que por protocolos del Covid-19, y también porque el pequeño presentaba complicaciones médicas pues había nacido con una inflamación en la cabeza supuestamente por cuestiones naturales del alumbramiento.

Horas más tarde, la madre pudo conocer a su bebé y se llevó tremendo susto al ver que este tenía un ojo completamente cerrado, producto de la hinchazón, así como la cabeza muy inflamada. Según la mujer, ella logró escuchar en el quirófano que un doctor que estuvo en el parto le comentó a otro que el bebé se había caído y fue obligado a callarse.

La familia del bebé pidió que este fuera cambiado de hospital; sin embargo, el personal médico les indicó que esto no era necesario y que además, no se hacían responsables si algo le ocurría al pequeño durante el traslado.

“Yo le dije al director por qué no permitía verlo, pero dice que no estaba enterado hasta antier, yo le digo, baja un pediatra y da un diagnóstico, luego baja otro y tiene otro diagnóstico, ahora dicen que tiene una infección, me dijo su nieto nació con un hematoma en la cabeza, yo le dije por qué no dejan que la niña pase a verlo, por eso la dejaron entrar antes de eso no nos daban información”, comentó el abuelo del menor.

Los médicos les han indicado que al bebé ya se le realizaron diversos estudios y placas en la cabeza, las cuales han confirmado que no sufrió alguna fractura; desafortunadamente, el estado de salud del niño se reporta como delicado.

