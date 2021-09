Jailyne Ojeda desata bajas pasiones con un ajustado vestido que hace resaltar su retaguardia

Jailyne Ojeda es una de las influencers que deleita a sus millones de fans en las redes sociales con imágenes en las que despliega toda su sensualidad con llamativas prendas que dejan a más de uno con el ojo cuadrado.

En la postal, que ha ganado cientos de piropos y casi 350 mil ‘me gusta’, la modelo aparece posando de espalda a la cámara usando un ajustado vestido rosado que resalta a la perfección su retaguardia y esas espectaculares curvas latinas que posee la mexicana.

“Wish my calves looked like this with out having to flex 😂 I need to stop slacking! Quarantine turned me into a lazy girl but I’ll be fit again soon 💪🏼”, escribió para anunciar que pronto volverá a ponerse en forma.

“Hermosa mujer 😍😘🌹”, “Espectacular trasero 🍑❤️” y “Cuerpazo divino 👏👏”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores, complacidos de contemplar a la joven en su faceta más natural y seductora.

Tan solo unos días antes, Jailyne Ojeda subió varias imágenes donde compartió un texto para comentar que Philipp Plein fue la primera marca que le dio la oportunidad de modelar a pesar de ser una chica curvilínea que solo mide 5’4.

(Desliza para ver todas las fotos)

Te puede interesar

En diminuto bikini, Jailyne Ojeda explica a sus fans una de las maneras con las que gana dinero

Demi Rose acalora las redes mostrando su cuerpo de reloj de arena en bikini y traje de baño

Machine Gun Kelly, acusado de agredir a un empleado de un aparcamiento en Los Ángeles