Maluma abre su corazón y tras el éxito de su canción “Sobrio” revela que desea tener pareja

En el arranque de su gira “Papi Juancho Tour” por las principales ciudades de Estados Unidos, Maluma reconoce que es exigente con sus relaciones de pareja y confiesa que sueña con encontrar a esa persona con la que compartir su vida y formar una familia.

Con casi sesenta millones de vistas en un mes en YouTube de su sencillo “Sobrio”, el colombiano es consciente de cómo influyen sus canciones en los fans.

En los comentarios que se leen al pie de tu video en un YouTube muchos confiesan haber llamado a su ex tras escuchar la canción, ¿eres consciente de eso?

Eso se sabía cuando salió la canción. Yo pensaba, ¡wow! ¡cuántas parejas no van a volver luego de que salga esta canción! Además, no es un secreto que cuando uno se da unos tragos de más, uno quiere hacer esa llamada que entre comillas “no debería”, o la que se va a sentir mal en el próximo día. Yo sé que muchas personas hicieron esa llamada, indebida.

¿Tú la has hecho alguna vez?

No, la verdad no, a mí no, yo estoy muy bien, estoy muy tranquilo, no necesito hacer esas llamadas… por el momento.

Dime una cosa, ¿eres exigente en tus relaciones de pareja?

Sí, ¡jajaja!, un poco.

¿Por qué?

No, no sé, muchas veces me gusta a lo mejor que podamos tener esa persona que te quiera, que esté a tu lado.

¿Qué te falta?

Un millón de cosas, tengo muchas metas a nivel personal. Obviamente, me encantaría tener una familia, tener una persona con la que pueda compartir todos mis logros y que se convierta en esa pareja de vida, esos sueños también hacen parte de mi vida. También, en la parte profesional, quisiera tener un Grammy anglo, quisiera que me conocieran a nivel mundial, llenar arenas en Japón… Hay muchas cosas que uno sigue soñando y quiere seguir materializando, pero paso a paso.

