Mata a su amigo al enterarse que había abusado de su hija de 8 años

Unos hombres treintañeros se encontraban hace un par de días en un bar, compartiendo un buen momento y lo que parecía ser una sana convivencia entre amigos terminó en tragedia.

De acuerdo al Daily Mail, un hombre de 32 años llamado Oleg Sviridov, originario de Rusia, se encontraba con un amigo pasando un buen momento y mientras bebían unas cervezas, Oleg le mostró algunos videos que tenía guardados en su teléfono celular, enseñándole, sin querer, uno en donde se veía claramente el momento en el que él había abusado de la hija de su amigo, una niña de tan solo 8 años.

A father detained for 'killing a pedophile' who 'raped' his eight-year-old daughter should not face a murder charge, Russians insist on a wave of support.

32-year-old alleged child sex offender Oleg Sviridov kept videos on his mobile phone of his abuse of several children. pic.twitter.com/XMJpgya6nE

