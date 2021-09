¡Ya hay un primer vistazo de Matrix 4! Neo regresa para volarnos la cabeza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todos los fanáticos de Matrix ya pueden echar el primer vistazo a The Matrix: Resurrections que viene a ser The Matrix 4 y no tiene que bajarlo de ningún lado, ni andar haciendo maromas para poder verlo. De hecho, ya han hecho varios tráilers para que todos los fans de la cinta puedan ver que sucederá con Neo, interpretado por Keanu Reeves.

El estreno mundial de Matrix 4; que no es más que The Matrix: Resurrections, será el próximo 22 de diciembre. Pero este primer vistazo que estará disponible desde este jueves, no es más que el tráiler The Matrix 4 Resurrections. El póster de la peli es nuevo y también revivieron la página web WhatIsTheMatrix.com, que fue creada cuando se estrenó la primera película donde Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss desarrollan la historia.

La película The Matrix Resurrections (Matrix 4) está dirigida una vez más por Lana Wachowski. Además de Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss también estarán las siguientes estrellas del cine: Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff y otros. Su protagonista Neo deberá una vez decidir si tomar la píldora azul o la píldora roja. Por cierto, esto mismo pueden hacer ahora los fans desde la página web arriba mencionada y decidir cuál píldora tomarán. Dependiendo de la elección, la página web los llevará a ver más avances de la película.

Así que, si quieres echar un vistazo antes de mañana, pues debes pasar por la elección de la píldora azul o la píldora roja en WhatIsTheMatrix.com y ver hoy que más trae la nueva Matrix 4.

