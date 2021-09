Autoridades de NYC no ceden a presiones de tener como opción clases remotas ante avance de la variante Delta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Truene, llueva o relampaguee las autoridades de la ciudad de Nueva York siguen firme en su meta de reabrir en un 100% con clases presenciales los edificios escolares el próximo lunes 13 de septiembre, a pesar de los temores manifiestos por la escalada de la variante Delta e incluso la resistencia de algunos sectores que están exigiendo que se ponga como opción las clases remotas.

La semana pasada 234 escuelas en los cinco condados se inundaron y sufrieron daños menores, pero este miércoles a escasos seis días del reinicio del año escolar y en medio de los desafíos de la pandemia del COVID-19, portavoces del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (DOE) informaron que ya los planteles afectados fueron reparados. Solo esperan la llegada de los alumnos.

“Hemos supervisado más de 1,400 edificios escolares que componen nuestro sistema de la Ciudad y podemos asegurar que estamos preparados para reabrir con escuelas seguras. En cada vecindario garantizamos que cada aula tenga la capacidad de estar ventilada, que tengamos equipos de protección disponibles ante la pandemia. Estamos seguros que contaremos con un alto estándar para volver a clases de manera segura”, reportó Kevin Morán, director de operaciones escolares del DOE.

La Ciudad asegura que ha hecho debidamente la “tarea”, guiados por el enfoque de múltiples capas recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): revisión de la ventilación, limpieza profunda y suministro de máscaras y otros equipos de protección.

“El personal de nuestras instalaciones tiene casi dos años de experiencia, manteniendo nuestros edificios seguros durante la crisis de salud pública. Usamos técnicas de limpieza profunda utilizando rociadores electrostáticos. Nos aseguramos de que todas las superficies de alto contacto se limpien y que cada salón se desinfecte todas las noches”, agregó Morán.

Cada plantel de acuerdo con los lineamientos anunciados también por el DOE, tendrá disponibles suministros completos por 30 días. Eso incluye máscaras para los alumnos más pequeños y equipos de protección adicional para los educadores que están en contacto cercano con los estudiantes.

Exigen opción de clases remotas

En paralelo, organizaciones como Comité de Padres en Acción de El Bronx, líderes electos como el Defensor del Pueblo, Jumanne Williams exigieron este miércoles en frente de la sede de la Alcaldía, una revisión de los protocolos de seguridad ante la arremetida de la variante Delta y el congestionamiento de muchas escuelas, especialmente en los vecindarios más pobres.

“No es verdad que en un sistema educativo, en donde muchas escuelas están superpobladas y no cuentan con una infraestructura de ventilación adecuada, se podrá regresar a las aulas de manera 100% segura. Debemos abrir una opción para quienes sientan temor de volver. Se debe contar con la opción de recibir clases remotas”, exigió el Defensor del Pueblo.

Por su parte, el presidente del comité de educación del Concejo Municipal, Mark Treyger, se unió a esta petición y fue más allá asegurando que de acuerdo a los “exámenes” que ha hecho esa comisión legislativa a las “asignaturas” de seguridad para el regreso a clases, la Administración de De Blasio está “aplazada”, a su criterio, en varias materias.

El concejal asegura que los líderes escolares no están al tanto del estado de vacunación de los estudiantes y el personal en cada plantel. A pesar de que la inmunización determina las reglas de los procesos de pruebas de descarte y cuarentena.

“Hemos recogido en las comunidades escolares muchos temores. Al conocer los planes de la Ciudad nos damos cuenta que en muchos puntos no hay un plan. Por ejemplo, no está clara la estrategia de seguimiento de casos positivos de COVID-19. No se precisa el protocolo de cierre de escuelas en medio de un brote”, especificó Treyger.

De Blasio apura vacunas para los más pequeños

En medio de las peticiones de la opción de lecciones ‘on-line’ para las familias que así lo prefieran, todo indica que esta posibilidad no está en el escenario de las autoridades de la Ciudad.

El Alcalde Bill de Blasio reforzó que los niños regresarán a las escuelas de manera segura, “cueste lo que cueste” y que se siguen haciendo esfuerzos inmensos para adecuar cada salón de clases para cumplir con la meta y multiplicar la inyección en las comunidades escolares.

“Solo nos falta una pieza para reabrir los edificios totalmente seguros. En lo que respecta a los niños de 12 a 17 años, casi dos tercios ya se han vacunado. Pero necesitamos ayuda con los niños más pequeños, de cinco a 11 años. Esto debe ser una prioridad para el gobierno federal, que se autorice la vacunación para estos niños”, manifestó el mandatario municipal.

Desde el pasado 24 de agosto es mandatorio la vacunación al personal de las escuelas públicas de la Gran Manzana, lo cual aplica a aproximadamente 148,000 maestros, directores y personal administrativo escolar.

A diferencia de políticas anteriores, no tienen la opción de escoger entre pruebas semanales o inocularse.

“No estamos cómodos”

También Jeremías Cedeño de la Coalición Trabajadores Sociales por NYC, que representa a parte del personal escolar, criticó los planes de reapertura la próxima semana, argumentando que hay tiempo de incluir la opción virtual de enseñanza.

“Nosotros sabemos que una proporción importante de padres no se sienten cómodos con el llamado de sus niños a las escuelas. Muchos planteles están anticuados, las ventanas no abren, hay exceso de alumnos. No es cierto que bajo ese esquema se puede garantizar que no se registraran brotes del virus con los casos de la variante Delta subiendo”, acotó.

Asimismo el hondureño, Germán Ñonger vocero del Comité de Acción de Padres de El Bronx abogó porque en el nuevo periodo escolar se invierta más recursos en aumentar las oportunidades a los niños de las comunidades de color de la ciudad de Nueva York. Y más aún, con el reto que implica mantenerlos saludables y con planteles seguros.

“No es lo mismo una escuela en vecindarios de mayoría blanca, que en cualquier comunidad de El Bronx. Es una deuda histórica por la cual debemos luchar ahora, que adicionalmente somos los más castigados por la pandemia. La posibilidad de elegir por clases remotas es una forma de justicia. La Ciudad debe saber escuchar”, aseveró Ñonger.

La dominicana Algimira Peña, de 35 años, quien se prepara para el inicio a clases de su hija para el sexto grado, en una escuela del Bajo Manhattan, tiene otra interpretación sobre el reto del reinicio del calendario escolar en el otoño: “nunca estaremos 100% listos, pues el virus no se ha ido. Nosotros debemos tratar de continuar con nuestras vidas y tratar de convivir con esto. Yo no tengo miedo“.

Funcionarios del Departamento de Educación (DOE) reportaron ante la divulgación de algunos reportes, sobre la limitada ventilación de algunos planteles, que “siguen trabajado para proporcionar aire fresco a través de nuevas tecnologías”.

“Nuestros equipos se están asegurando de que la ventilación funcione al más alto nivel, en todo tipo de edificaciones. Instalamos filtros MERV 13 y filtros MERV 14. Y la mayoría de nuestros acondicionadores de aire tienen estos elementos instalados recientemente”, detalló Kevin Morán del DOE.

