Enrique Iglesias y Sebastián Yatra dicen haber sido arrestados, y Ricky Martin tiene miedo de ir a la cárcel

Enrique Iglesias, Ricky Martin y Sebastián Yatra dieron a conocer vía redes sociales algunos detalles de su próxima gira conjunta por Estados Unidos, donde la amistad se hizo tan presente que compartieron algunas anécdotas, como quiénes de ellos han tenido la mala fortuna de ser arrestados.

“Sebas, ¿has estado en la cárcel?, ¿has sido arrestado?”, pregunta Ricky Martin. “¡Claro que ha estado!”, asevera Enrique Iglesias. “Cuando tenía 18 años. Nadie me cree cuando digo “he hecho cosas malas”, afirma Sebastian Yatra, durante una amena conversación en la que prácticamente terminaron entrevistándose ellos respectivamente.

“¿Qué estabas haciendo?”, cuestiona Iglesias.

“No lo puedo decir aquí”, puntualiza el colombiano.

“Yo he sido arrestado sólo una vez”, admite Enrique, “Ricky, ¿te han arrestado?, continúa el hijo de Julio Iglesias. “No, a mí nunca me han arrestado, pero a mí me da mucho miedo la cárcel”, responde el boricua.

El cantante español detalla su experiencia de cuando fue detenido, esposado y casi se pierde un concierto por ir a prisión. “El policía me tuvo en el suelo posiblemente durante 30 minutos y me estaba preguntando, ‘¿tienes un arma?, ¿tienes drogas en tu carro?’, y yo le decía ‘amigo, he estado esposado y en el suelo por 30 minutos, no tengo nada en el carro ¡qué demonios!’, y me subieron a la parte trasera del carro, pero de todas maneras asistí a mi concierto, tenía un concierto esa noche, tenía que ir a México y sí hice el concierto“, recuerda Enrique Iglesias.

El intérprete de “Me Pasé” anuncia que su álbum “Final” saldrá el próximo 17 de septiembre, tendrá volumen 1 y volumen 2, pero además comparte que podría ser el último de su carrera. “Claramente el título de “Final” tiene muchos significados”, dijo el español.

“¿Cuál es el significado?”, pregunta Yatra. “Significa que es “El Final”, contesta Enrique. “¿El final?, ¿qué tratas de decirnos?”, agrega Ricky. “Trato de decirles que podría ser mi último álbum. Estoy en ese momento de mi vida, en ese capítulo de mi vida en el que pienso que es el momento correcto de parar y he estado pensando en eso desde el 2015.

Continua Enrique: “Nunca voy a parar de hacer música, nunca voy a parar de escribir canciones, amo escribir canciones, pero lo voy a hacer de diferente manera, no necesariamente empaquetado en un álbum. No es algo que haya estado pensando en los últimos meses, es algo que he estado pensando en los últimos años”.

