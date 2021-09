Escándalo en la élite: un caso de violencia doméstica podría condenar a cinco años de prisión a Jérome Boateng

El actual defensor de Olympique Lyon y campeón del mundo con Alemania en 2014, Jérome Boateng, vive momentos turbios con relación a su situación judicial. El futbolista debe comparecer ante los tribunales luego de unas acusaciones de su ex pajera a razón de un presunto caso de violencia doméstica.

Las acusaciones se remontan a un caso ocurrido en el año 2018. Para ese entonces, la expareja del futbolista ya había denunciado los hechos luego de que presuntamente Boateng la lastimara luego de una violenta discusión de se desarrolló durante sus vacaciones. El caso fue presentado ante un tribunal en Múnich, pero por la pandemia del COVID-19 el desarrollo se vio afectado.

Sin embargo, los abogados de Boateng alegaban que se trataba de “un asunto privado basado en afirmaciones sin pruebas”. Casi tres años después, el caso comienza a dar pasos hacía adelante y este jueves se podrá conocer alguna resolución. De hecho, la pena máxima por este tipo de delitos es de cinco años. Bajo estas circunstancias, el ex jugador de Bayern Múnich estaría expuesto a cumplir dicha condena. Por otra parte, también estaría en juego la custodia de sus dos hijos.

All the best on your 33rd birthday, champ! 🏆🥳 @JeromeBoateng #DieMannschaft pic.twitter.com/2LY7DFng2j

Sin duda alguna esto sería un golpe a la carrera del experimentado defensor de 33 años. Jérome Boateng, en su momento, fue una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El internacional alemán logró levantar una gran cantidad de títulos con el Bayern y tiene el privilegio de relatar sus experiencias como campeón del mundo de Brasil 2014.

So many memories with you! 🙏🏼

Only the best for your new year and your new chapter in France! ❤️

Alles Gute frero! 😘😜 @JeromeBoateng pic.twitter.com/WUk1cg7j6Q

— Franck Ribéry (@FranckRibery) September 3, 2021