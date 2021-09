Nuevo escándalo en Puerto Rico: ex boxeador Juan Manuel López es detenido por violencia de género

El ex boxeador puertorriqueño Juan Manuel “Juanma” López, dos veces campeón mundial, se entregó a las autoridades y posteriormente fue arrestado en la noche del martes, luego de que su expareja, Andrea Ojeda Cruz, lo acusara de violencia de género, informó el Departamento de Justicia local.

Tras su entrega, la Fiscalía de Caguas, municipio vecino a San Juan, se prepara para radicar cargos contra el excampeón mundial por presuntamente agredir a Ojeda Cruz, quien realizó las acusaciones en sus redes sociales con fotos y videos, alegando que recibió varios puñetazos por parte del expúgil.

So Juan Manuel Lopez out here beating on his girl smh pic.twitter.com/NwKVy7Doka

— Richard310 (@Ricks3101) September 8, 2021