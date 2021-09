Mujer de 68 años murió arrollada por bus MTA cerca de su casa en El Bronx

Ruth Mullen, una mujer de 68 años, murió ayer después de ser atropellada por un autobús de la MTA cerca de su casa en El Bronx (NYC).

Las unidades de emergencia respondieron al accidente en la intersección de Johnson Avenue y Kappock Street, cerca de Spuyten Duyvil Creek, anoche alrededor de las 8:30 p.m., donde hallaron a la víctima atrapada debajo de un autobús, dijeron las autoridades. Fue declarada muerta en el lugar.

Una investigación preliminar determinó que el autobús de la ruta BXM14 viajaba hacia el sur por Kappock Street y giraba a la izquierda en Johnson Avenue cuando golpeó a la mujer que cruzaba la calle por el paso de peatones.

Según NYPD, Mullen vivía en un edificio de Johnson Avenue justo enfrente de donde fue golpeada fatalmente. El conductor no identificado permaneció en el lugar y no se habían realizado arrestos hasta la madrugada de hoy, indició Pix11.

“Nuestro más sentido pésame para la familia de la mujer que no sobrevivió a un incidente que involucró un autobús en la sección Riverdale del Bronx”, dijo Craig Cipriano, presidente interino de la MTA. “Es desgarrador, no descansaremos hasta que se determinen los hechos y la causa, y estamos cooperando plenamente con la investigación del NYPD”.

El concejal del Bronx Eric Dinowitz expresó sus condolencias en Twitter esta mañana y comentó que había solicitado al Departamento de Transporte (DOT) que estudie esta intersección “para hacer mejoras de seguridad y que tragedias como ésta nunca vuelvan a ocurrir”.

Un récord de 124 personas fallecieron en el tráfico de NYC del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 64 peatones, 52 ocupantes de autos y 8 ciclistas. Ha sido el semestre más mortal en el asfalto y aceras desde que el alcalde Bill de Blasio asumió el cargo en 2014, según un nuevo informe, a pesar de su promesa de reducir las fatalidades por accidentes de tránsito con su programa “Visión Cero” (Vision Zero) para hacer una urbe “más segura para los caminantes”.

