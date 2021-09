Agenda de eventos: diversión para el fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Don't Touch My Hair_ starring Dora Owusu - By Maurice Harris, courtesy of Art Production Fund / Cortesía

El PuppetMobile visitará todos los condados

La City Parks Foundation anunció que el PuppetMobile visitará los parques de los cinco condados con su espectáculo de marionetas de 2021, Little Red’s Hood, durante los meses de septiembre y octubre. El espectáculo se presentará en inglés así como en español.

Caperucita Roja es una nueva versión del cuento clásico actualizado con una sensibilidad moderna que atrae a los niños. La producción presenta una docena de marionetas hechas a mano por los titiriteros expertos del Teatro de Marionetas de Casa de Campo de Suecia. Todos los espectáculos de CityParks PuppetMobile son gratuitos. Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras y el distanciamiento social. Para obtener más información sobre las fechas, las horas y los lugares de todas las actuaciones, visite CityParksFoundation.org.

Danza en memoria del 11 de Septiembre

Buglisi Dance Theatre y Lincoln Center for the Performing Arts, en asociación con Dance / NYC, honran el vigésimo año desde los eventos del 11 de Septiembre y las crisis actuales que enfrenta la humanidad, con una presentación en vivo del Table of Silence Project 9 / 11, el ritual público anual gratuito por la paz concebido y coreografiado en 2011 por Jacqulyn Buglisi, directora artística del Buglisi Dance Theatre. La transmisión en vivo también incluirá: el estreno mundial de Études II, película que presenta a bailarines de todo el mundo en historias de movimiento inspiradas en los doce gestos sagrados repetitivos del Proyecto Table of Silence; y la presentación del Proyecto Mesa del Silencio del 11 de septiembre de 2019, un tributo público a los eventos y un llamado a la acción por la paz. La actuación se transmitirá en vivo desde el Lincoln Center a partir de las 8:00 am el sábado 11 de septiembre y estará disponible en LincolnCenter.org y en la página de Facebook de la institución.

Erica Campbell en el Summer Stage

La serie de conciertos Summer Stage continúa este sábado con el show de la cantante Erica Campbell. Como la mitad del dinámico dúo de gospel Mary Mary, Campbell ha grabado siete álbumes, ganó cuatro GRAMMYS, vendió millones de discos, protagonizó su propio programa de televisión y ayudó a expandir el alcance de la música gospel contemporánea incorporando elementos de música soul, hip hop, funk y jazz a su sonido. También se ha forjado una carrera como solista, con dos LP en solitario y su propio Grammy para su álbum debut Help, así como su programa de radio distribuido a nivel nacional “Get Up! Mañanas con Erica Campbell”. Este sábado de 7:00 pm – 9:30 pm (puertas abren a las 5:00 pm) en el Rumsey Playfield de Central Park, Manhattan. Gratis. Información: cityparksfoundation.org

Arranca el Five Borughs Music Festival

El 15° aniversario del Five Boroughs Music Festival (5BMF) se celebrará en 2021-2022 con un regreso a los conciertos en persona en toda la ciudad de Nueva York. La temporada comienza con un concierto especial y una celebración con la actuación de CityBand de Kinan Azmeh en Five Boroughs Brewing Co. en Sunset Park, Brooklyn ( 215 47th St) , el martes 14 de septiembre de 2021 a las 6:30 pm. El conjunto de mezcla de géneros, al estilo de un combo de jazz, interpretará un conjunto de obras recientemente compuestas por Azmeh. Además de las medidas de seguridad COVID de 5BMF durante toda la temporada, Five Boroughs Brewing Co.está parcialmente abierta a la calle a través de las puertas del garaje del almacén. Información:https://5bmf.org/

Flores en el Rockefeller Center

El Rockefeller Center y la Art Production Fund continúan su asociación Art in Focus este otoño con una presentación de arte público del artista floral, fotógrafo y fundador de Bloom & Plume, Maurice Harris, quien a partir de esta semana adornará múltiples zonas públicas del Rockefeller Center. La serie de fotografías instaladas son principalmente de su “Shades of Blackness Vol. 2 #untouched #nofilter #naturalopulence ”y“ Shades of Blackness Vol. Serie 3 Don’t Touch My Hair “. Ambas son ” investigaciones sobre cómo nosotros, como personas de color, encontramos nuestra belleza y agencia. Nacido de mi profundo deseo de aprender a amarme a mí mismo por lo que soy (que no es fácil cuando eres un gran hombre gay negro que no encaja en la sociedad de ninguna manera convencional). Hice un viaje para encontrarme en otras personas “. Para más información, visite: artproductionfund.org

Despedida del verano al estilo Pachamanca

La fiesta anual de fin de verano de Kaatsbaan tiene como invitados a JuanMa Calderón y Maria Rondeau de Esmeralda y Celeste, quienes prepararán una pachamanca, una antigua técnica peruana de cocinar en el suelo, por la que recientemente aparecieron en el New York Times. Habrá además una conversación especial con Jeff Gordinier, ex escritor gastronómico del New York Times y Esquire, y Ruth Reichl, ex crítica de restaurantes del New York Times y Los Angeles Times, así como exeditora en jefe de la revista Gourmet. El evento tendrá lugar este domingo de 1:00 a 4:00 pm. Información en: www.kaatsbaan.org

Batalla de breakdancing en el Lincoln Center

Allá por 1981, el Lincoln Center se convirtió en una de las primeras instituciones importantes en reconocer formalmente el arte urbano del breakdance, uno de los elementos fundamentales del hip hop, al organizar un baile entre dos equipos rivales locales, The Dynamic Rockers y Rock Steady. Cuarenta años después, la institución cultural vuelve a visitar esos primeros días de gloria con los miembros actuales de The Dynamic Rockers defendiendo su propio terreno contra el X-Fenz Crew con sede en Long Island. El famoso productor DJ Fleg supervisará la batalla con pistas de rap clásicas y modernas. Este domingo, 12 de septiembre, a las 4:30 pm, en el The Restart Stage at Damrosch Park. Gratis con reservación. Información: http://www.lincolncenter.org

El Museo de Brooklyn se viste de Christian Dior

Este viernes el Brooklyn Museum estrena la exposición “Christian Dior: Designer of Dreams”, la cual traza la historia y el legado de la famosa Casa Dior. La exposición da vida a las muchas fuentes de inspiración del destacado creativo, desde el esplendor de las flores y otras formas naturales hasta el arte clásico y contemporáneo. Con objetos extraídos principalmente de los archivos de Dior, la exposición incluye una amplia gama de más de 200 prendas de alta costura, así como fotografías, videos de archivo, bocetos, elementos de perfumes antiguos, accesorios y obras de la colección del Museo.

El atrio central del museo ha sido rediseñado como un jardín encantado, y una galería final celebra los vestidos usados ​​por estrellas como Grace Kelly hasta Jennifer Lawrence. El museo está ubicado en el 200 Eastern Parkway. Para boletos e información: https://www.brooklynmuseum.org/