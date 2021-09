Bebé latino de 3 años murió tras 150 balas disparadas contra hogar de su abuela en Carolina del Norte

Asiah Figueroa, un niño de 3 años, murió después de que se dispararan casi 150 rondas contra una casa en Charlotte, Carolina del Norte.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, publicó una foto del niño, quien fue asesinado a tiros mientras dormía en la casa de su abuela. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg dijo que el tiroteo ocurrió justo antes de las 11:40 p.m. del martes.

Seguidamente publicaron imágenes de dos autos que se cree estuvieron involucrados en el tiroteo como parte de una solicitud de información. al público. Los videos muestran a varias personas saliendo de vehículos y disparando contra la casa en la cuadra 2400 de Richard Rozzelle Drive. El tiroteo continuó durante al menos 10 segundos.

Once personas se encontraban en la residencia en ese momento, dijo la policía. El bebé Figueroa fue baleado mortalmente y su hermana de 4 años también fue rozada por una bala, pero se esperaba que sobreviviera, dijo la policía.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, la policía de Charlotte-Mecklenburg dijo que los sospechosos del tiroteo mortal eran adolescentes vinculados a varias escuelas secundarias del área que se cree están involucradas en varias balaceras recientes, incluida una en el que murió otra persona, acotó Fox News.

El jefe Johnny Jennings les hizo una pregunta a los sospechosos: “¿Cómo pueden despertarse esta mañana sabiendo que sus acciones de anoche le quitaron la vida a un niño de 3 años?”

