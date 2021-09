Dayanara Torres se confiesa con Michelle Galván de Primer Impacto y cuenta que ya tiene nuevo amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace un par de años Dayanara Torres fue noticia internacional porque se le había encontrado un melanoma. La ex Miss Universo tenía cáncer. Pero además de tener su salud afectada, la modelo y conductora de televisión tuvo que atravesar por un golpe amoroso. Su entonces prometido Louis D’Esposito la dejó. Terminó su compromiso justo cuando la puertorriqueña peleaba por su salud y se sometía a todas las indicaciones médicas para derrotar al cáncer. Pero hoy todo esto es historia.

Dayanara no sólo ha dejado atrás este fracaso amoroso, sino que además venció al cáncer y ahora goza de muy buena salud. Sobre lo nuevo que hay en su vida habló con Michelle Galván de Primer Impacto y reveló no sólo estar feliz sino también tener un nuevo amor. “Sí, sí creo en el amor y estoy contenta. Ahora mismo estoy contenta, estoy feliz”, dijo en la entrevista. No descartó volverse a casar, pero no reveló planes a futuro, ni dio el nombre de su actual pareja. Se sabe, sí, que su nuevo amor es latino.

Sobre su salud actualmente dijo encontrarse bien y en constante oración para mantenerse siempre con buena salud. Confesó que ora mucho porque no quiere volver a pasar por esta dolorosa y difícil situación.

Sobre su ex, en ocasiones pasadas, tanto como hoy, aseveró no guardar rencor. Porque aún cuando éste la dejó en su peor momento, reconoce o agradece el hecho de que fue gracias a él que se chequeó y descubrió a tiempo el cáncer que provocó, de alguna manera, el rompimiento entre ambos. Ya que éste aseveró no estar preparado para afrontar la situción ni poder o querer al menos acompañarla. Ella agradece que él haya sido honesto en este sentido. Esto no quiere decir que no le rompiera el corazón.

