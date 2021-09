VIDEO: El inquietante relato de Vaughn Allex, el agente de boletos que permitió la entrada de secuestradores al vuelo 77 el 9/11

El nombre de Vaughn Allex ha estado relacionado desde los últimos 20 años con los ataques del 11 de septiembre. Fue él quien permitió que dos de los secuestradores involucrados en los ataques a las Torres Gemelas tomaran el vuelo 77, que horas más tarde tendría un fatal destino.

Allex se desempeñaba como agente de boletos de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Washington D.C., y desde aquel fatídico día no ha podido olvidar los rostros de la representación del terror que se infundó en las calles de Nueva York.

Los hermanos Salem y Nawaf Al-Hazmi parecían perdidos aquel martes. Llegaron tarde, y se acercaron al mostrador donde los esperaba Allex, ya que habían comprado boletos de primera clase con tarifa completa. Luego de volver a reservarlos, el agente se aseguró de que tomaran el vuelo 77, el cual marcaría su vida.

“El registro fue extraño. De los dos que registré, que eran hermanos, uno era un poco brusco y el otro estaba parado un par de pasos detrás de él. Y suena extraño, pero esto es lo que me llamó la atención. Él estaba casi bailando, se movía de un pie a otro, sonreía y miraba a su alrededor, y mi pensamiento fue ‘aquí hay alguien que nunca ha estado en un avión y está emocionado'”, relató Vaughn Allex en una entrevista concedida a ABC News.

Agregó a su relato que los había observado mientras hacía las revisiones pertinentes y no habían respondido a las preguntas de seguridad que pidió que leyeran. Uno de ellos solo sonreía y ‘bailaba’, asegurando que “la imagen que tengo son los dos parados ahí, y que él estuviera ‘bailando’ fue de lo más extraño”.

Al notar que ninguno de los hermanos pudo responder a las preguntas básicas de seguridad, el agente marcó los dos boletos a modo de prevención.

"I realize that there's probably nothing I could've done to prevent what happened. I've come to terms with that."

Vaughn Allex, former American Airlines gate agent, speaks about the guilt he feels for allowing hijackers onto Flight 77 on Sept. 11, 2001. https://t.co/qabkKxf6WD pic.twitter.com/HYj7VXTVRK

— ABC News Live (@ABCNewsLive) September 10, 2021