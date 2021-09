A balazos robaron $100,000 dólares en joyería de Brooklyn

Un ladrón armado disparó dentro de una joyería de Brooklyn de donde luego se llevó mercancía valorada en $100,000 dólares.

NYPD publicó un video del crimen captado por la cámara de seguridad del negocio, donde se ve al ladrón disparar y amenazar por lo menos a dos empleados. Luego les entrega una bolsa con el logo de la tienda Target haciendo gestos hacia las vitrinas, como exigiéndoles que le diesen mercancía.

El asaltante se llevó principalmente joyas y alrededor de $875 dólares en efectivo durante el atraco sucedido la tarde del martes en “Prince Street Jewelers” en City Point Mall, 445 Albee Square W., reportó New York Post.

No se reportaron heridos ni se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for A Robbery 445 Albee Square. #Brooklyn @NYPD84pct on 9/7/21 @ 4:45 PM Perpetrator did fire at least round inside the location, and removed $875 in cash as well as $100,000 in jewelry from the location. Reward up to $3500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/aFl0Mreuan

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 9, 2021