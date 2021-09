Christian de la Campa hace minuto de silencio por las víctimas del 9/11, en La Casa de los Famosos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Christian de la Campa es uno de los intengrantes del nuevo reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”. Adentro el actor ha sido uno de los más reservados. Ha tratado de mantenerse alejado de los problemas, no ha querido compartir con muchos de sus compañeros, pero esto no ha evitado que revele su verdadera esencia con el público. La razón que lo hace alejarse es que no se siente cómodo con muchos de ellos. No le gusta el desorden y tampoco logra hacer conexión con muchos de éstos. Puede que su entrenamiento militar también influya mucho en su forma de ver y evaluar las situaciones adentro de la casa. Y que incluso sus movimientos en este sentido sean más estratégicos.

De la Campa es un hombre sumamente reflexivo y a través de las cámaras del reality explica su forma de ser, y expone las razones que lo llevan a no querer compartir con el resto de los participantes; es respetuso, amigo de Alicia Machado, aliado de Daniel Vargas. Mientras que Roberto Romano y Celia Lora no son santos de su devoción.

Pero más allá de enemistades y de estrategias o enemigos. El actor y modelo de origen mexicano, ha sido también sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por esto ha tenido un hermoso gesto con las víctimas del 9/11. Les ha rendido en solitario y desde la casa un sentido homenaje con un minuto de silencio en su honor. Previo a esto explico lo siguiente:

“Hay que guardar un minuto de silencio por aquellas personas que perdieron la vida en las torres: todos los bomberos, policías, la gente que se sacrificó por salvar a alguien más…”.

Explicó también: “No es la costumbre, no es la costumbre militar. Los civiles no saludan. Además que no lo haces cuando estás adentro, cuando estas bajo techo y hay diferentes reglas, pero bueno… ya como eres civil esas reglas no te aplican. A mi me recuerda ese pasado y por eso lo hago. Obviamente no es una costumbre militar. No es que esté mal hecho, tampoco. Es un símbolo. El saludo es un símbolo de respeto y de agradecimiento, así que es por eso que lo hago de esa manera”, explicó Christian.

Después rindió su saludo. Con lágrimas en los ojos y la mirada hacía arriba rindió homenaje a todos los caídos en Las Torres Gemelas. Al finalizar se unió a él la actriz Gisella Aboumrad, quien lloró abrazada al actor al recordar la fecha y el dolor nacional que ahora se vive al recordar esta terrible tragedia.

El público agradeció el gesto del actor. Quien después de esto está recibiendo sólo palabras de apoyo y hoy son muchos los que le quieren salvar, porque está nominado para salir de La Casa de los Famosos. ¿Será que el público logra rescatar al actor y ayudarlo así en su estrategia para eliminar a Roberto Romano y sacar junto a él a Celia Lora de la competición?

