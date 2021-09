Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Clarissa Molina anunció ayer su compromiso con Vicente Saavedra, en El Gordo y la Flaca, después de que Javier Ceriani y Elisa Beristain destaparan en Chisme No Like su noviazgo, exponiendo como pruebas los brazaletas de Cartier, con brillantes, que ésta ahora luce en su muñeca. En el famoso y polémico programa de YouTube el rubio señaló que Vicente Saavedra está involucrado en tremendo escándalo por la muerte de Kevin Fert, quien fue asesinado. En su momento la mamá del joven señaló, Hilda Rodríguez, al cantante Ozuna como presunto culpable y a Vicente como cómplice de asesinato.

Hoy en medio de todo lo que se dice Clarissa Molina luce su anillo de compromiso en el dedo. Pero aún cuando el anuncio oficial de éste fue el día de ayer -viernes- y de que un día antes Chisme No Like lo expusiera, antes que nadie, también es cierto al parecer que Clarissa Molina no ocultó su anillo de compromiso, lo que pasa es que nadie lo notó.

El pasado 8 de agosto Clarissa estuvo en España, razón por la cual no estuvo en la boda de Tanya Charry, y dicen que esto no le sentó nada bien a la novia. Sin embargo la dominicana estaba en el viejo continente porque asistió a la gala de la Fundación Starlite de Antonio Banderas. Para éste evento no sólo vistió un diseño en rosa espectacular. Sino que además, aparentemente, llevó uno de los brazaletes de Cartier más su anillo de compromiso.

Pero parece que para ese entonces todos vieron sus accesorios como eso, accesorios y no vislumbraron el anillo como una pieza de compromiso. Claro éste ya no aparece en muchas más fotografías, sólo así las pulseras que fueron las pruebas que Chisme No Like obtuvo, entre otras, para confirmar la relación de ésta con Saavedra.

Aquí otra imagen con el anillo de compromiso.

Aquí el momento de la confesión en El Gordo y la Flaca, junto a Lili Estefan y Raúl de Molina, sin embargo la exclusiva de la relación se las ganó Chisme No Like.

