Cuatro días atrapado en el elevador: drama del residente de un refugio en Nueva York

Por cuatro días un hombre estuvo atrapado en el ascensor averiado en un refugio para personas sin hogar en Manhattan (NYC), gestionado por la hermana del renunciante ex gobernador Andrew Cuomo.

El insólito incidente tuvo lugar en “HELP Meyer Mental Health + Shelter” en Wards Island (600 E 125th St, Alto Manhattan), donde la ciudad paga más de $5,300 dólares al mes por cada uno de los 200 residentes solteros que habitan 95 habitaciones estilo dormitorio, detalló New York Post.

El hombre atrapado se deshidrató gravemente durante su terrible experiencia, dijeron las fuentes. Tras ser finalmente rescatado alrededor de las 10 a.m. del domingo, bomberos FDNY lo llevaron al Harlem Hospital en estado grave, pero estable. Su nombre no ha sido revelado.

Nadie se ha responsabilizado por el grave hecho. El refugio es uno de los 24 operados por HELP USA, organización sin fines de lucro que surgió de una fundada por Cuomo en 1986, antes de ser gobernador, y que desde 1993 ha sido dirigida por su hermana, María Cuomo Cole.

HELP USA tiene un contrato de cinco años por $63.7 millones de dólares con el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la alcaldía (DHS), para administrar HELP Meyer hasta junio de 2023, según la Contraloría de la ciudad.

Un portavoz de HELP USA culpó de la situación a la Oficina de Salud Mental del estado (OMH) y dijo que la agencia estatal, que alquila el espacio para el refugio, era “responsable del mantenimiento del ascensor” y de responder a las llamadas de socorro.

La OMH respondió que “no se le informó que la empresa de mantenimiento estaba reparando el ascensor o desconectándolo en la fecha en cuestión”, y se negó a dar más detalles.

Los registros del Departamento de Edificios (DOB) muestran que desde 2018 los residentes han presentado varias quejas sobre los ascensores en esa instalación estatal.

