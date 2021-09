Éste es el último fin de semana del verano en playas y piscinas públicas de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las 14 millas de playas y 53 piscinas públicas al aire libre de NYC cerrarán mañana domingo la temporada de verano 2021, un día antes del comienzo del año escolar.

El clima se perfila ideal, sin precipitaciones, con una media diurna de 78F (25C) hoy y 85F (29C) mañana. Las playas estarán abiertas para nadar de 10 a.m. a 6 p.m. El Departamento de Parques recuerda a los bañistas que sólo pueden entrar al agua en zonas donde haya un salvavidas activo, con su tradicional silla elevada y paraguas anaranjado.

La ubicación y normas de acceso a las piscinas públicas en los cinco condados pueden revisarse aquí. En general funcionan de 11 a.m. a 7 p.m., con un cierre para limpiar de 3 a 4 p.m.

El año pasado, sólo 8 de las 53 piscinas públicas de NYC estuvieron activas debido a la pandemia, y por pocas semanas, de finales de julio a septiembre. En 2021, se abrieron las que están al aire libre, mientras las ubicadas en espacios cerrados siguieron clausuradas por la pandemia.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY. Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.

