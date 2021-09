Mujer y turista de California acuchillados en calles de Nueva York: dramático video de NYPD

Una mujer en Brooklyn y un turista californiano en Midtown Manhattan fueron acuchillados en la calle ayer con horas de diferencia.

En el primer caso, un dramático video de NYPD captó a un hombre hiriendo repetidamente a una mujer cerca del Prospect Park a plena luz del día. Las imágenes de vigilancia muestran al atacante acercándose de manera casual a la víctima de 36 años alrededor de la 1:20 p.m. afuera de un edificio en Underhill Avenue y Park Place, a sólo dos cuadras de la entrada del parque en Grand Army Plaza. Luego saca una cuchilla y comienza a azotar brutalmente a la mujer, apuñalándola varias veces.

La víctima fue trasladada a un hospital en estado grave. Los oficiales no han atrapado al agresor, que fue captado por las cámaras de vigilancia mientras andaba en bicicleta por el vecindario. No está claro el motivo del perturbador ataque. Los detectives estaban investigando si conocía a su víctima o si la escogió al azar, reportó New York Post.

Horas después, en otro episodio de violencia con arma blanca, Adán Moreno fue detenido como sospechoso de haber acuchillado a un turista de California que lo confrontó por haberle arrojado unas frutas a él y a su familia, cerca de Times Square.

El altercado se desarrolló alrededor de las 9:40 p.m. mientras la víctima de 29 años, proveniente de Los Ángeles, paseaba con su hermano, novia y dos niños pequeños en West 38th Street y Broadway. Un cuchillo fue recuperado en la escena. Moreno (29), residente de El Bronx, había sido arrestado dos veces el mes pasado por otras agresiones callejeras.

WANTED for AN Assault in the vicinity of Underhill Avenue and Park Place. #Brooklyn @NYPD77pct on 9/10/21 @ 1:20 PM The individual proceeded to attack the victim with the knife, stabbing her multiple times in the body. Reward up to $3500 Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/obaPaJ8Yg7

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 11, 2021