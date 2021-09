Kylie Jenner luce cuerpazo con un trikini color naranja cubierta de aceite

Kylie Jenner dejó boquiabiertos a sus fans de Instagram con un modelito que ha dejado claro que al igual que sus hermanas, ella también tiene mucho para mostrar.

En esta oportunidad la menor del clan Kardashian – Jenner aprovechó la famosa red social para promocionar su línea de bañadores Kylie Swim y subió tres videos donde se le puede observar posando recostada en el piso mientras luce cuerpazo con un trikini color naranja cubierta de aceite.

“I’m so excited to finally share this new project with you! @kylieswim launches this FRIDAY the 17th on kyliejenner.com… this first drop is so special to me 🧡💛💗 i can’t wait for you guys to see everything we have coming!”, escribió al pie de los clips que en apenas dos horas ya han superado más de tres millones de visualizaciones y 10 mil comentarios.

(Desliza para ver todo el contenido)

Cabe señalar que Kylie Jenner también aprovechó para presumir la pancita de segundo embarazo al aparecer en un par de postales donde enfundó su anatomía con un ajustado enterizo negro de encaje y transparencias que usó sin sujetador.

Te puede interesar

Kylie Jenner publica tierno video para confirmar su segundo embarazo

Alanis Morissette revela que fue violada por varios hombres a los 15 años

Nicky Jam promueve su nuevo disco ‘Infinity’ tras su ruptura con Cydney Moreau