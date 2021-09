Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chyno Miranda da la cara para decir que ya no puede más… Luego de que públicamente contó que estaba separado de Natasha Araos, todo parece haberse puesto peor para el cantante que lleva dos años viviendo un infierno.

Esta mañana, Chyno decidió poner un alto y retirarse, especialmente de las redes sociales, para dedicarse a lo realmente importante: recuperarse, hacer sus tratamientos médicos y salir adelante.

A través de un comunicado, muy bien redactado y explicado, algo que no se parece al Chyno que vimos últimamente, dice lo siguiente:

“A todos ustedes que han estado conmigo en este proceso, que no ha sido fácil y del que estoy, poco a poco saliendo adelante y aprendiendo, quiero compartirles dónde estoy.

He tenido días mejores que otros, y controlar la ansiedad, vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva, se ha convertido en un reto complejo de afrontar, que solo quienes lo padecen lo pueden entender, porque hay momentos en que la realidad se transforma y la mente nos hace jugadas que nos ayuda a caer.

Por eso, desde el fondo de mi corazón quiero que ustedes, que han estado desde el comienzo de mi carrera, me sigan apoyando a pesar de las tergiversaciones que se han hecho sobre mis asuntos personales y de salud, así como los momentos que sin medir mi actuar envié un mensaje equivocado.

Soy humanos, y como todos, he fallado, por lo mismo me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente para volver a los escenarios como el artistas que todos ustedes conocen, y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida. Quisiera que como parte de este proceso en el que estoy, puedan acompañarme y comprender todo lo que este proceso conlleva y significa, entre esas cosas, respetar mi decisión de mantener en privado mis asuntos personales y médicos. Por lo mismo no daré ningún tipo de declaraciones al respecto, y estaré alejado de mis redes sociales y de todo lo que me impida mantenerme enfocado.

Gracias por tanto a mi familia, mi equipo y a ustedes por la voz de aliento que recibo a diario. Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que me he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta lograr mi estabilidad emocional y física que es tan importante para todos los seres humanos.

No estoy solo, los tengo a ustedes, y aunque esta batalla ha sido una de las más difíciles que me he podido enfrentar la voy a ganar como el guerrero que soy. Les pido paciencia y empatía para poder regresar a los escenarios y dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Siempre saldrá el sol. Agradezco que me den el espacio que necesito y la comprensión. Libre de juicios. Los quiero, Chyno”.

Chyno Miranda viene pasando casi dos años de muchas pruebas. Luego de contraer COVID-19, estuvo hospitalizado y hasta en un coma inducido, pues su cerebro se había inflamado y estaba comprometido su sistema motriz y neurológico.

A eso le siguió un fuerte rehabilitación, varias caídas en el camino. Como él mismo dice en el comunicado, aún no puede manejar su sistema emocional, su ansiedad, entre otras cosas. Pero hace unas semanas, cuando decidieron hacer público él y su aun esposa que llevaban más de un año separados porque, supuestamente, él le había sido infiel, la vida de Chyno se convirtió en un infierno mayor.

Comenzó a responder ciertas incoherencias por las redes sociales, subía videos y luego los borraba, tal el caso de cuando estaba fumando un cigarrillo no convencional en el balcón de departamento que compartía con Tashie y su hijo Lucca.

Una supuesta novia, que supuestamente tenía problemas legales… Y la ahora decisión de poner un alto.

¿Por qué ahora? Pues según pudimos saber, ya se habría ido de la casa que compartía con Tashie y su hijo, estaría viviendo en un departamento sencillo, al cuidado de una señora de la salud, esperando que llegue su madre y comenzando con tratamientos nuevos que lo ayuden a salir de este difícil transe.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

• Chyno Miranda: Así reaccionó su público al uso de cannabis

• Señalan a la nueva novia de Chyno Miranda de ser una delincuente que perteneció a una banda roba carros

•Chyno Miranda: Lili Estefan le reprocha que tenga nueva novia