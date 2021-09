Britney Spears revela por qué eliminó su cuenta de Instagram tras anunciar su compromiso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actividad de Britney Spears en Instagram ha dado pie a todo tipo de teorías de la conspiración.

Algunos estaban convencidos de que usaba esa plataforma para enviar mensajes de ayuda antes de conseguir que se iniciara un proceso legal para revisar los términos de su tutela.

Otros creían firmemente que no era ella quien escribía los mensajes que acompañaban sus vídeos y sus fotos, algo que Britney ha desmentido, y los más paranoicos aseguran que en realidad la persona que aparece en esas publicaciones no es la cantante, sino un clon suyo que se habría creado hace años para sustituirla.

En cualquier caso, en las próximas semanas la princesa del pop no sorprenderá a sus seguidores con contenido tan polémico como las grabaciones en topless o posando en tanga y de espaldas, como la más recientemente publicación que hizo, porque desactivó su cuenta de Instagram.

En vista del pánico generalizado que había desatado esta noticia, Britney Spears rompió silencio por su desaparición en redes sociales y aclaró que no se trataría de algo permanente, pues cabe señalar que, por mucho tiempo, fue la única forma en la que se podía contactar con los fanáticos.

“Que nadie se preocupe… solo me estoy tomando un descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso. ¡Regresaré pronto!”, reveló en un tuit.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Luego de llevar casi cinco años de relación, la cantante y su pareja, Sam Asghari, se animaron a dar el gran paso para oficializar su amor en medio del camino que podría llegar a liberarla de la tutela que le fue concedida a su padre. Fue el pasado 12 de septiembre el día que la gran noticia dio la vuelta al mundo.

La decisión de Britney de alejarse de la esfera virtual sigue la misma línea de las declaraciones que su futuro esposo realizaba hace tan solo unos días en una entrevista, en la que insistió, una vez más, en que no permite que la atención mediática que recibe su relación de pareja afecte a su vida diaria.

“La fama no es un trabajo y no quiero tomármela demasiado en serio. No creo que eso sea algo que vaya a cambiar, para ser sincero. No quiero estropear mi felicidad. No merece la pena arriesgar algo así solo por la fama”, aseguró a Men’s Health. View this post on Instagram A post shared by COSMOPOLITAN Russia (@cosmopolitan_russia)

