Chyno Miranda admite haber fallado y se aleja de las redes sociales. Ahora, su ex Natasha Araos le responde

Chyno Miranda ha hecho uso de Instagram para admitir sus errores. El cantante admite haber fallado y ante sus palabras Natasha Araos, su aún esposa, ha respondido.

Primero la palabras de Chyno: “He tenido días mejores que otros y controlar la ansiedad, vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva, se ha convertido en un reto complejo”. Asevera también que solo aquellos que han pasado lo mismo que él pueden llegar a entenderlo. Afirma: “Hay momentos en los que la realidad se transforma y la mente nos hace jugadas que nos ayudan a caer”.

El cantante admite haber fallado. Aunque no expone sus fallas, algunos asumen que se hace cargo de su infidelidad y así mismo de la finalización de su matrimonio con Tashie, como es conocida en Instagram. “Soy humano y como todos he fallado, por lo mismo, me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente por volver a los escenarios como el artista que todos ustedes conocen y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida”.

Asegura que para poder hacerse cargo de lo que le sucede y así mismo de mejorar se mantendrá alejado de las redes sociales, y que ya no expondrá absolutamente nada sobre su salud y vida privada. Lo dice explicándose así: “Quisiera que como parte de este proceso en el que estoy, puedan acompañarme y comprender todo lo que esto conlleva y significa, entre otras cosas, respetar mi decisión de mantener en privado mis asuntos personales y médicos. Por lo mismo, no daré ningún tipo de declaraciones al respecto y estaré alejado de mis redes sociales y de todo lo que me impida mantener enfocado“.

Estas son algunas de las palabras de Chyno en su comunicado de prensa compartido en Instagram, que fue observado por muchos, tanto ademiradores como famosos. Entre los que contestaron a sus palabras está su aún esposa, Tashie, como la conocen muchos en redes sociales, quien ante esto le responde lo siguiente:

“Tu parte emocional es la más importante, de cada situación se aprende. Somos humanos. Nadie puede juzgar a nadie porque todos tenemos caminos distintos de aprendizaje y evolución, de eso se trata la vida. Para adelante siempre. Ten conciencia, entendimiento y aférrate a tu creador que está dentro de ti con tanto amor dándote la vida, con eso lo tienes todo“.

