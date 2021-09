La nueva realidad: el Barcelona no disparó al arco ante el Bayern Múnich

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Barcelona sufrió una humillante derrota (0-3) en el inicio de la UEFA Champions League 2021/22 ante el Bayern Múnich. Y la imagen en el Camp Nou fue tan negativa como sorprendente: los culés no realizaron ningún remate a puerta.

En una dinámica totalmente inestable, el Barcelona mostró que no está listo para volver a la élite de Europa. Los bávaros dispararon 17 veces. Siete de dichos remates fueron al arco. Ter-Stegen tuvo que emplearse con cuatro atajadas.

Por su parte, los dirigidos por Ronald Koeman apenas realizaron cinco remates. Y ninguno entre los tres palos defendidos por Manuel Neuer. Un escándalo en su propia casa, en la que cual los blaugranas se encerraron para tratar de evitar daños mayores.

– 0 goals

– 0 shots on target

– 47% possession

– Sitting back

– Counter-attacking style



Not the same Barcelona. pic.twitter.com/Xa68aLoB1L— ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021

Fue la tercera derrota consecutiva del Fútbol Club Barcelona en casa, en la Champions. Antes fue goleado por la Juventus y destrozado por el PSG. Barcelona's last three UCL home games:



Barcelona 0-3 Bayern Munich

Barcelona 1-4 PSG

Barcelona 0-3 Juventus



Different times. pic.twitter.com/6jV6815yso— ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021

Además, por primera vez desde la temporada 1997/98, el Barcelona perdió su primer partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Barcelona lost the opening match of a #UCL campaign for the first time since 1997-98 🤯 pic.twitter.com/52vSUDbAp1— UCL on Paramount+ (@CBSSportsGolazo) September 14, 2021

Existe una nueva realidad en el Barcelona. Una cruda realidad que está golpeando con extrema dureza a los aficionados culés, quienes se acostumbraron a estar en la élite del fútbol mundial a raíz de tantos éxitos en la década pasada.