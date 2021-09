Adamari López admite estar yendo a terapia con una psicóloga

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López es la nueva portada de la revista People en Español junto a su hija Alaïa. Con dicho medio conversó y abrió completamente su corazón, ya que no sólo habló sobre su nueva etapa como mamá soltera y sobre su separación con Toni Costa. La puertorriqueña también aceptó estar yendo a terapia psicólogica en búsqueda de balance y paz.

Gracias a este acompañamiento psicológico y a todos los procesos que vive en el mejorar como persona, tanto a nivel mental como físico asegura sentirse muy bien con ella misma y con las decisiones que ha tomado en este camino: “Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado”, afirmó.

Sobre Tony y su separación habló y por lo que dijo muchos hablan de infidelidad

Sobre su separación con Toni Costa ha sido clara, y es que aún cuando afirma que todavía lo ama, reconoce y admite que la decisión de dejarlo la tenía que tomar: “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo“.

Adamari ha querido ser muy respetuosa y prudente sobre las razones que la llevaron a separarse de Toni Costa. La puertorriqueña no ha querido revelar detalles y ante su silencio muchos se temen lo peor. Incluso han llegado a pensar que la información brindada por Chisme No Like podría ser cierta, en torno a la vida privada y sexual del padre de su hija. Pero sin dar detalles dijo: “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad, y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto“.

Más allá de los problemas que tengan como pareja ella admite que Toni siempre será el padre de su hija y que ella en ningún momento se ha planteando alejarlo. Afirma que siempre será parte de sus vidas y también concuerda en que a futuro lo que tenga que pasar, pasará.

