Frida Sofía rompe el silencio. Su abuelo habló de la muerte de su hermana como karma y hoy ella le responde

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El público está fúrico con Enrique Guzmán después de que éste le dedicara un fuerte mensaje a su nieta Frida Sofía, en relación a la muerte de su hermana pequeña, Natasha Moctezuma. El papá de Alejandra Guzmán dijo: “El karma es el karma, hija”. Y es que además aprovechó para decir que la joven ya no era parte de su familia. En este momento de gran dolor para Frida, quien está devastada por el triste final de su hermanita, el cantante se ha mostrado sin tino ni tacto. Los fans no se lo perdonan.

El cantante hizo ver que el proceso legal que enfrenta luego de que su nieta lo acusara de abuso, está un poco detenido, pues ella no ha asistido a ratificar su acusación, según reveló Mezcalent.

“Mi nieta, se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no lo ha hecho no sé por qué realmente. Supongo yo que como no tiene forma de probar que yo alguna vez tuve alguna relación extraña con ella, pues por eso no ratifica nada; entonces mientras ella no ratifique, yo estoy tranquilo, no pasa nada”.

Sobre las palabras del cantante Frida no se ha librado y esto es lo que ella contestó a través de sus historias de Instagram: “Desintoxica tu historia de vida, desintoxica tu página, tu hogar, tu refrigerador, debajo de tus cuentas, tu clóset, tu camino, tu celular, tu vida y tu mente“.

A Enrique Guzmán le ha tocado pedir perdón: “De mi parte, les suplico que me perdonen por el modo como me expresé ayer. Estoy directamente pidiendo por favor, que eso que dije, no tiene nada que ver con mi forma de pensar y de sentir”, le dijo el cantante y actor a Ventaneando.

Silvia Pasquel por su parte decidió tambien romper el silencio en torno a este dolorso tema y le envió un mensaje a su sobrina Frida Sofía: “Les mando un abrazo con todo mi corazón a mi sobrina Frida porque es su hermana y a los Moctezuma porque es su hija”, según reportó Televisión Azteca.

Sigue Leyendo: Celia Lora hizo llorar a Pablo Montero en La Casa de los Famosos de Telemundo

Adamari López admite estar yendo a terapia con una psicóloga

Primer Impacto se queda sin una de sus periodistas: se va junto a Jackie Guerrido a Despierta América