Gabriel Soto y Geraldine Bazán no están separados a la hora de decidir sobre el futuro de su hija Elisa en la TV

Después de más de 20 telenovelas (todas disponibles en la aplicación gratuita PrendeTV), Gabriel Soto quisiera poder compartir una novela con su hija Elissa Marie Soto, pero tendrán que pasar al menos seis años más, porque primero está la escuela.

“No dejo de emocionarme como no tienes idea, esto es algo importantísimo para mí, para mi carrera; el tener mi propio canal, ¡híjole, ahora sí que me estalla la cabeza de emoción, después de más de 20 novelas, pues ahora sí que van a poder disfrutar de todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera”, expresó el actor mexicano.

Ahora que se convirtió en actriz con su actuación en “Si nos Dejan”, ya solo te falta compartir una novela con tu hija Elissa, ¿no?

Me encantaría hacer una novela con mi hija, también estoy sumamente contento y orgulloso de ella. (Si nos Dejan) una novela que está en líder de audiencia, te puedo decir que ella lo disfrutó muchisisísimo.

“Se iba a sus llamados súper contenta, tenía sus sesiones de estudio con una coach que le puso la producción, y no sabes, eran domingos doce de la noche y ahí la veías conectada porque al día siguiente tenía llamado, y le echó muchas, muchas ganas”.

Entonces, ¿la veremos en más novelas?

Lo hemos platicado, su mamá (Geraldine Bazán), ella y yo, que la verdad ahorita preferimos que termine la escuela. Afortunadamente, se dio este proyecto. Dadas las circunstancias de la pandemia, que no tenía que ir a la escuela presencial, ella se podía poner al corriente a través de sus clases en línea, pero ahorita las cosas son distintas.

“Ya regresaron a las clases presenciales y la verdad que no me gustaría que perdiera la escuela por un trabajo de actuación; como yo le he dicho, la actuación ahí va a estar siempre, pero la escuela ‘la tienes que terminar’, porque quiero que tengas tus estudios básicos, ¿no?”.

