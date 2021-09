¿Javier Ceriani tenía razón?, Adamari López revela por qué dejó a Toni Costa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Toni Costa ha dicho que la quiere de regreso, que la extraña y aseguró que incluso se tienen que reconquistar. Ella, Adamari López, ya había admitido previamente que aún lo ama. Sin embargo, en entrevista con People en Español, la estrella de Telemundo dejó muy en claro que Toni sabe porqué lo dejó. Dijo que lo que los llevó a terminar, lo que la llevó a ponerle fin a la familia que conformaban, fue por algo que éste ya había hecho con anterioridad, y que ella ya no se lo podía permitir. Adamari prácticamente jugó con “lo digo sin decir”.

¿Será esto una amenza velada, por su parte, para mantener en raya cualquier declaración que quiera y pueda dar Toni en un futuro? Lamentablemente esta forma de decir, sin decir, sólo contribuye a que se creen más rumores.

Adamari no quiso dar detalles, eso es evidente. Fue prudente. Probablemente porque no quiere que ésto sea algo que su hija pueda llegar a leer a futuro. Pero también es cierto que sus palabras generan muchísimos más rumores en torno al que fue su pareja. Hacen pensar, según dicen algunos, que las palabras de Javier Ceriani en Chisme No Like pudieron haber sido certeras, cuando señaló a Toni por posible infidelidad.

¿Qué es lo que Toni Costa hizo en el pasado?, ¿qué es lo que Adamari López no le podía permitir más?, ¿qué es tan malo que no es correcto para su hija Alaïa?

Al día de hoy Toni Costa pasó de ser señalado como culpable, a ser una víctima de Adamari López, para ahora regresar al punto de partida en donde muchos ya no saben qué pensar de él. Y es que las palabras de Adamari lo señalan como culpable, pero ¿culpable de qué? Esa es la pregunta del millón, para la que nadie, de momento, tiene respuesta.

Adamari dice que dejarlo, a Toni, no es su manera de castigarlo. “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo“.

¿Qué es lo tan incorrecto que no le permite estar con el hombre que aún dice amar? Esto dijo Adamari: “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad, y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto“.

¿Qué es lo tan incorrecto que no le permite a Adamari López estar con el hombre que aún dice amar? Ahora todos creen que Toni le fue infiel, porque si ella se refiere a algo que le pasó en el pasado, entonces Toni es como Luis Fonsi, y qué tendrían en común: la infidelidad. ¿Será?

