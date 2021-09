Canelo Álvarez se ve al mismo nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En vista de los logros que ha conseguido en su carrera, independientemente de las críticas que ha recibido, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se siente a la par de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos futbolistas más importantes del mundo.

Durante una entrevista con TUDN, al deportista nacido en Jalisco le preguntaron sobre la comparativa que existe con figuras del deporte internacional, como Messi y Cristiano. En este sentido, respondió que nunca se había imaginado alcanzar semejante nivel.

“A veces me la creo y a veces me pongo a pensar. La verdad que estoy muy agradecido. Nunca imaginé llegara a todo a todo esto. Imaginé ganar lo mejor, pero nunca imaginar la magnitud. Me siento muy contento, eso me hace me motiva para para seguir en primer nivel, seguir triunfando y seguir haciendo historia”, dijo el mexicano.

Canelo Álvarez es el vigente campeón mundial de peso supermedio de la AMB, CMB y OMB. El próximo 6 de noviembre peleará contra el estadounidense Caleb Plant, en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas. Los boletos se agotaron en minutos.

El mexicano conserva un récord de 56 victorias (38 por nocaut), 18 empates y una sola derrota (contra Floyd Mayweather Jr). De acuerdo con Sportspro, compañía especializada en marketing deportivo, Canelo está entre los cinco atletas más influyentes del mundo.

