Pareja adopta a bebé pero lo devuelven días después pues sus padres biológicos se arrepintieron de su decisión

Un matrimonio originario de Virginia conformado por Sarah y Chris Howell habían intentado desde hace mucho tiempo convertirse en padres y aunque lo intentaron durante mucho tiempo, no pudieron lograrlo, así que recurrieron a la vía de la adopción para así concretar su más grande sueño.

Su peor pesadilla inició en 2005, tan solo 11 meses después de haberse casado. La pareja decidió que era ya el momento oportuno para tener hijos, por lo que buscaron quedar embarazados por la vía natural, cosa que no resultó, así que recurrieron con distintos especialistas de fertilidad, quienes finalmente les dieron la peor de las noticias.

“Me diagnosticaron quirúrgicamente endometriosis y una larga lista de otras enfermedades autoinmunes. Nos dijeron que nunca podríamos tener hijos biológicos”, relató Sarah en un artículo publicado por Love what Matters.

En ese momento, Sarah tenía tan solo 25 años y no podía hacerse a la idea de que no podría embarazarse. “Durante los siguientes 3 años tuve noches en las que me senté en nuestro porche delantero mucho después de que mi esposo ya había estado durmiendo. Lloraba y sollozaba durante horas. Me preguntaba si nuestro matrimonio superaría esto”.

Tras someterse a diversos tratamientos y cirugías sin éxito, el matrimonio comenzó los trámites legales para iniciar un proceso de adopción. Increíblemente, durante el trámite, Sarah logró embarazarse y ese mismo día que se enteró de la noticia, les llamaron para indicarles que habían sido elegidos ya para convertirse en padres adoptivos de una bebé.

“Empecé a temblar y a sollozar. Agradecí a Dios incesantemente por este milagro, y durante la siguiente hora traté de comprender cómo esto era posible cuando ya no buscábamos ayuda para la fertilidad. Entonces, mi teléfono empezó a sonar. Miré hacia abajo y vi que nuestro trabajador social de nuestra agencia de adopción estaba llamando”, contó.

“Me congelé porque esta cantidad de conmoción en una hora es demasiado para que alguien la asimile. Respondí y me dijeron que estábamos emparejados y que teníamos una hija en 3 semanas a solo una hora al norte de donde vivimos. Recuerdo haber luchado por anotar todos los detalles que se daban sobre ella. Estaba abrumada de la mejor manera. En una hora me convertí en madre de 2 bebés, uno en mi vientre y otro por adopción”, añadió.

De inmediato, Sarah y Chris hicieron el viaje y finalmente se encontraron con su primer bebé, una hermosa niña a la cual trajeron a casa. Sin embargo, su felicidad solo les duraría unas cuantas horas pues 5 días después, la trabajadora social que estuvo al frente de su proceso les indicó que los padres biológicos de la pequeña se habían arrepentido de haberla dado en adopción y por lo tanto, iría por ella.

“Me derrumbé al suelo con nuestra preciosa niña en mis brazos clamando a Dios con todo mi ser en desesperación. Recé y recé para que esto fuera una pesadilla y no pudiera ser verdad. ¿No había sido ya bastante duro nuestro viaje hacia la paternidad? El dolor fue más que emocional. También fue muy doloroso físicamente”, recuerda la dolida madre.

Y es que legalmente, los padres biológicos pueden reclamar a sus hijos en un lapso de 10 días de haber sido entregados a sus padres adoptivos.

“Decirle adiós para siempre fue lo más difícil que hemos hecho. Todavía pensamos y hablamos de ella con regularidad. Todavía nos referimos a ella como nuestra hija, porque durante una semana lo fue”, expresó Sarah.

Pero la vida premió meses más tarde a este matrimonio con un hermoso bebé al cual llamaron Noah, y no solo eso, lograron adoptar tiempo después a otro pequeño al cual llamaron Levi. Por si fuera poco, la pareja se convirtió en padres adoptivos temporales, por lo cual reciben niños con frecuencia. View this post on Instagram A post shared by Sarah Howell (@sarahphowell)

