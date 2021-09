Recordando la importancia de la preparación en el Mes de la Herencia Hispana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como alguien apasionado por la preparación y respuesta ante desastres, me gusta encuestar a mis amigos y colegas y preguntarles cuándo es el Mes Nacional de la Preparación. Algunos me miran en blanco, mientras que otros responden nerviosamente adivinando diferentes meses. La respuesta correcta es septiembre, que ha sido el Mes Nacional de la Preparación desde 2004 y está patrocinado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Esta campaña nacional se centra en sensibilizar al público sobre los desastres y en estar mejor preparados en el hogar, las escuelas y las empresas. Como vimos recientemente con el huracán Ida, la preparación puede ser la diferencia entre la seguridad y la catástrofe.

La temporada de huracanes del Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre. En los últimos años, hemos tenido temporadas de huracanes muy activas que han resultado en algunos de los desastres naturales más graves. Hace solamente dos semanas, por ejemplo, Ida tocó tierra en Luisiana como huracán de categoría 4 el 29 de agosto, luego se degradó a depresión tropical y se dirigió al área de los tres estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut el miércoles 1 de septiembre. Cuarenta y ocho horas después, el noreste sufrió casi cincuenta muertes en esos tres estados combinados, cinco de ellas en el condado de Westchester y trece en la ciudad de Nueva York. Entre los fallecidos en el noreste hay adultos, niños pequeños, profesores universitarios, un rabino y un policía estatal.

A menudo parezco un disco rayado que recuerda a las personas que aumenten su conciencia y preparación general, pero algo parece siempre fallar. En mi opinión, parte del problema es que el público parece tener una percepción errónea de cómo se ejecutan las respuestas a las emergencias. Cada desastre comienza con la respuesta local y puede escalar al nivel más alto, pero solo si se sigue el proceso correcto. Cuando ocurre un desastre, FEMA no responde de inmediato. Se requiere una solicitud formal del gobernador del estado. Cuando Ida golpeó, la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul hizo la solicitud de Declaración de Emergencia por Desastre para los catorce condados afectados el jueves 5 de septiembre, y al día siguiente, el presidente Biden firmó las principales declaraciones de desastre que dieron como resultado que los condados de Nueva York afectados tuvieran acceso a los recursos de FEMA. incluida la financiación federal. Apenas 24 horas después de que Ida pasara por Nueva York, fue muy frustrante ver a las comunidades afectadas en la ciudad de Nueva York quejarse de por qué no hay asistencia federal. Simplemente no es así como funciona. Por supuesto, una persona afectada por un desastre sentirá que cada hora que pasa parece que la asistencia no llega lo suficientemente rápido, pero tal vez ayudaría si entendiera mejor el proceso. Hablo por experiencia personal como ex cliente de desastres de FEMA debido a las grandes inundaciones en mi casa en 2007. Fue surrealista estar del otro lado de esa ecuación en ese momento, y nunca olvidaré lo impotente que me sentía.

Una forma de abordar la preparación es hacerlo en segmentos pequeños. Recomiendo que las familias se concentren en una tarea específica todos los meses, para que no se vuelva tan abrumador cuando intentan hacerlo todo en el mes de septiembre. Por ejemplo, un mes puede enfocarse en preparar el plan de emergencia familiar, otro mes puede enfocarse en preparar un botiquín de emergencia para la casa o el automóvil, otro mes puede enfocarse en recibir capacitación en primeros auxilios, etc. Tener una meta específica por mes es menos abrumador y más alcanzable.

Ya sea un huracán, inundación, una ola de calor, un corte de energía u otro desastre, todos podemos, y debemos, hacer nuestra parte para estar mejor preparados. Este reciente desastre natural con consecuencias devastadoras y mortales nos recordó que nuestros líderes gubernamentales deben estar mejor preparados, pero nosotros, como individuos y comunidades, también debemos hacer algo para ser parte de la solución. La preparación personal puede ser una de las cosas más importantes que puede aprender una familia. Además, podemos inculcar esto en nuestros niños para que puedan tener este mantra a medida que crecen y “abandonan el nido”. Además, es muy importante discutir los desastres y la preparación con nuestros niños para que el tema no sea un tabú.

Así que aprovechemos esta oportunidad y hagamos el compromiso de aprender más sobre la preparación. Los desastres no solo respetan el horario comercial. Pueden ocurrir en cualquier momento, incluso en días festivos y fines de semana. El tema del Mes Nacional de la Preparación de 2021 es “Prepárese para proteger: prepararse para los desastres es proteger a todos sus seres queridos”. Estas palabras no podrían ser una mejor motivación e inspiración para estar mejor preparados. Hágalo por usted y por sus seres queridos. Esté preparado y manténgase a salvo.

George W. Contreras, Dr.P.H. (c), MEP, M.P.H., M.S., CEM, EMTP, es sub-director del Centro de Medicina de Desastres y profesor asistente en el Instituto de Salud Pública del New York Medical College. Paramédico de la ciudad de Nueva York, su carrera profesional abarca treinta años a nivel local, nacional e internacional.