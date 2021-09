Hija de Eminem publica video y sorprende por el increíble parecido con su padre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La hija de Eminem, Hailie Jade Scott Mathers, de 25 años, sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video en el que mostraba el antes y después de su transformación, con y sin maquillaje. Al verla a cara lavada, los usuarios resaltaron el gran parecido que tiene con el rapero de 48 años.

Hailie nació en diciembre de 1995, fruto de la relación del cantante con Kimberly Anne Scott. Tiene dos hermanas Alaina, de 28 años y Whitney, de 19. En el material que compartió en la red social, se le puede ver al natural, sin maquillaje, con el pelo recogido y un buzo batik. Mientras canta el tema “Vent” del rapero Baby Keem, la joven modelo golpea la pantalla y, de repente, aparece maquillada y peinada.

La publicación recibió más de 74 likes y recibió cientos de comentarios. Muchos de ellos hacían alusión al gran parecido que tiene la joven con su padre.

Los usuarios también destacaron la coincidencia de rasgos entre la modelo y el rapero con frases como: “Em (Eminem) realmente dijo copiar y pegar”. Y hasta le propusieron: “¡Deberías hacer un video con tu papá! ¡Lo necesitamos!”. Sin embargo, no faltaron los usuarios que pidieron no comparar a la influencer con su papá, ya que busca hacer su propio camino.

Otra situación que llamó la atención fue que Hailie no estuviera escuchando una canción de su padre. Frente a esto, un internauta comentó: “La hija de la leyenda del rap escuchando a otra leyenda del rap”.