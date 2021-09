Joven indígena se convierte en estrella en TikTok e Instagram al mostrar cómo es la vida al interior de una tribu amazónica

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cunhaporanga Tatuyo es una joven de 22 años, la cual pertenece a una comunidad indígena de Brasil y que en las últimas semanas se ha convertido en una estrella de TikTok e Instagram al compartir en dicha red social cómo es la vida al interior de la tribu a la que pertenece y que se asienta en medio de la selva amazónica.

Tatuyo tiene más de 6,5 millones de seguidores en TikTok y más de 550,000 en Instagram e increíblemente logra subir fotos y videos de su día a día, así como las costumbres de su comunidad. Lo más grato que han encontrado sus seguidores es el poder interactuar con esta mujer y sobre todo, tener acceso a cosas que por cuestiones geográficas no están a su alcance.

El nombre real de Cunhaporanga es Maira Gomez Godinho, quien tuvo la idea de experimentar con las redes sociales luego de que su comunidad, la cual se encuentra en medio de la selva, vio cómo el flujo de visitantes a esta había bajado considerablemente por el tema de la pandemia.

Un tanto aburrida por el confinamiento, la joven indígena decidió experimentar y probar de qué trataba TikTok gracias a que había llegado el Interne a su comunidad, compartiendo un video sobre uno de los alimentos más típicos de la selva, el cual es la larva, y según ella, estas saben a coco. View this post on Instagram A post shared by Jūgoa (@cunhaporanga_oficial)

Después de ese video, entendió que algo que para ella era muy normal y cotidiano, para sus seguidores eran cosas realmente nuevas y desconocidas; gracias a TikTok, ahora podían conocer más a detalle sobre esta comunidad indígena, a la que solo se puede acceder por barco. View this post on Instagram A post shared by Jūgoa (@cunhaporanga_oficial)

Todo el contenido de Cunhaporanga es en portugués y suele subir escenas típicas al interior de la tribu Tatuyo: alimentación, costumbres, vestimenta, hábitos, tips y todo lo que te puedas imaginar; incluso hay videos donde hace predicciones meteorológicas usando ramas y hojas. View this post on Instagram A post shared by Jūgoa (@cunhaporanga_oficial)

De hecho, en algún momento la falta de ingreso en la comunidad de esta joven indígena, iba a obligar a que se desinstalara la conexión de internet, ya que es muy cara, sin embargo con apoyo de toda la tribu se pudo mantener. Hoy, gracias a su cuenta de TikTok, los habitantes de la selva amazónica tienen una fuente extra de ingresos. @cunhaporangaoficial Resposta a @annapaulaipo As larvas Mochivas comemos vivo, cozido, assado e frito. #indígenas #tiktokindígena #foryou #comunidadetatuyo ♬ Peaches – Justin Bieber

