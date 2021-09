Deliveristas de Nueva York esperan aprobación de paquete de leyes que haga valer sus derechos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Salarios miserables, malos tratos, abusos, robos de sus motos y bicicletas, ofensas, y hasta gritos y agresiones físicas, se han vuelto el pan de cada día de muchos de los más de 65,000 repartidores de comida que se ganan la vida en las calles de la ciudad de Nueva York, a cuesta de sus vehículos de dos ruedas. “Si no te han robado alguna vez, si no te han gritado, y si no te has tenido que aguantar las ganas de orinar, porque te niegan los mijitorios y hacer recorridos más largos de los que decía la aplicación, entonces no eres delivery”, asegura con frustración Daniel Morales, quien trabaja como repartidor hace tres años en el condado de El Bronx, narrando lo que puede ser la vida de ese gremio.

Es que a pesar de estar cumpliendo el rol de “trabajadores esenciales”, que les ha merecido menciones públicas y muchos aplausos y agradecimientos en discursos de líderes políticos, la realidad, según sus propios relatos, es que son una de la industria más desprotegida y abandonada de la Gran Manzana. Según Morales, pareciera que los “vieran como robots que no merecen el trato digo de cualquier empleado”.

Y el panorama de los llamados “deliveristas” resulta tan crítico, que debido al auge de aplicaciones de entrega de comida, que ahora son las que le marcan el paso al negocio, ni siquiera son considerados trabajadores. Los repartidores de compañías como UberEats, DoorDash, Postmate y GrubHub, que controlan la industria de los “deliveries”, no tienen ninguna protección si algo les ocurre, si se accidentan o si los roban, nadie responde por ellos; y como si se tratara de un detalle que a muchos no les cabe en la cabeza, incluso en muchos restaurantes ni les prestan los baños.

Por ello, y con la esperanza de que pronto se les haga “el milagrito” y se les aparezca “una luz en el camino”, en medio de sus recorridos diarios recogiendo bolsas en restaurantes de Queens, Javier Vargas, no ha parado de rezar para que esta semana, el Concejo Municipal finalmente pase de las palabras a los hechos y les de las garantías y protecciones por las que han estado clamando desde hace mucho tiempo.

Ese es el sentir del mexicano de 37 años, quien se ha sumado a la lucha del llamado movimiento deliverista, que desde el año pasado se ha dejado ver más, con manifestaciones, protestas, caravanas por las calles de Manhattan y coaliciones con líderes legislativos que están impulsando un paquete de por lo menos seis leyes que les cambiaría la vida.

Así lo explica también Ligia Guallpa, directora del Proyecto de Justicia Laboral, que ayudó a organizar a los repartidores, con la creación del movimiento “Deliveristas unidos de Nueva York”, del que ya forman parte miles de trabajadores de la Gran Manzana, que cada vez más insisten en que su voz no se callará, hasta que no sean escuchados todos sus reclamos y se tomen acciones.

“Esta semana esperamos que Nueva York haga lo correcto y que el Concejo Municipal apruebe las protecciones básicas que durante años la ciudad se ha negado a darle a los trabajadores de la industria del delivery”, aseguró la activista comunitaria. “Es inconcebible que todavía tengamos a nuestros deliveristas trabajando horas largas bajo todo tipo de riesgos y que ni siquiera sean reconocidos como trabajadores por las aplicaciones que cada vez se enriquecen más y se niegan a darles un salario justo por la labor esencial que cumplen”.

La defensora de los deliveristas se mostró optimista de que el órgano legislativo de la Gran Manzana, donde concejales como Carlina Rivera, Carlos Menchaca, Justin Branna y Brad Lander, han estado impulsando iniciativas que blinden a los repartidores contra los abusos e incluso en algunos casos explotaciones que denuncian, dará luz verde a leyes justas.

“Creo que estamos a punto de llegar a un momento histórico en el que este Concejo va a dar ejemplo a nivel nacional, logrando que las aplicaciones sean más transparentes y que empiecen a tratar con el respeto y dignidad que los trabajadores que mantuvieorn a flote a las comunidades tengan sus protecciones básicas como el salario justo”, agregó Guallpa. “Estamos en estado de emergencia en esta industria y hay que poner soluciones ya mismo”.

El paquete de leyes incluye proyectos que haga obligatorio a los restaurantes prestar el baño a los repartidores, que se establezca un mecanismo para que las apps paguen salarios justos a los trabajadores, que se determinen límites de distancia y zonas de trabajo donde los deliveristas puedan elegir libremente trabajar y no ser impuestas, que no se les cobre a los repartidores ningún porcentaje a la hora de pagarles, y que se den protecciones contra robos y seguros.

Hernan Martínez, quien trabaja desde el 2019 como repartidor en Long Island City y en Brooklyn, y quien ya ha sufrido el robo de dos motos eléctricas y tuvo un accidente ejerciendo su labor, le imploró a los líderes del Concejo Municipal que aprueben todas las protecciones que hay sobre la mesa, y hagan justicia a su gremio.

Hernan Martínez, quien trabaja desde el 2019 como repartidor

“Es lo mínimo que pueden hacer por nosotros, pues prácticamente las aplicaciones lo que están haciendo es como una esclavitud moderna, donde muchas veces vamos a llevar a sitios lejanos por una propina malísima que no nos da un ingreso digno al final del día”, dijo el trabajador colombiano. “Le pido al Concejo que ante todo haga que nos paguen un salario, que nos protejan con seguros de robos y que podamos decidir libremente a que lugares vamos y a cuales no, nos cambiaría la vida del cielo a la tierra”.

Una encuesta reciente de la Escuela de Relaciones Laborales e Industriales de la Universidad de Cornell realizada entre repartidores de comida, donde el 85% dijo dedicarse solo a esa labor, evidenció que mientras en Nueva York el salario mínimo es de $15 por hora, la amplia mayoría de los deliveristas que trabajano para aplicaciones, gana un promedio de $7.87 Asimismo, casi la mitad de los encuestados reveló haber tenido al menos un accidente trabajando.

También esa labor es considerada de alto riesgo, dado que decenas de repartidores, nueve de ellos este año, han muerto en Nueva York, unos atropellados y otros asesnados por robarles. De igual forma, el 54% han sido objeto de robos de partes de sus vehículos, el 30% ha sido objeto de hurto de sus bicicletas y motos y el 42% manifestó que el pago no era confiable, pues a veces las aplicaciones les depositan menos dnero del que les muestran que ganaron en propinas.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, no reveló exactamente qué día de la semana se someterá a votación el esperado paquete de leyes, pero advirtió que respalda dar a los deliveristas las garantías que se merecen.

“En el apogeo de la pandemia del COVID-19, los repartidores arriesgaron sus vidas para traernos comida para que pudiéramos estar seguros. Ahora es el momento de protegerlos”, dijo el líder del órgano legislativo. “El Concejo está trabajando en un paquete legislativo para asegurar que los repartidores, la mayoría de los cuales son inmigrantes, tengan las protecciones necesarias y los derechos laborales que necesitan para seguir sirviendo a nuestra Ciudad”.

La concejal Carlina Rivera, quien se vislumbra como la próxima presidenta del Concejo Municipal, y quien ha dado una dura batalla por la defensa de los repartidores, exigió respeto para ese gremio y pareció no estar muy convencida de que esta semana se lleve a votación el paquete de protecciones.

“Desde nuestra audiencia en junio, hemos estado en la lucha de nuestras vidas para que los proyectos de ley del paquete legislativo se aprueben antes de que finalice el período en diciembre”, comentó la joven política. “Ha sido un honor trabajar en estrecha colaboración con el Workers Justice Project y Los Deliveristas Unidos durante más de un año para desarrollar esta legislación, y tengo la intención de llevarla a cabo hasta el final. La lucha continúa”.

Pero las compañías de aplicaciones parecen tener una visión muy diferente de la realidad de los trabajadores.

DoorDash no solamente negó que denuncias de los repartidores y el informe de Cornell sean ciertas sino que aseguró que esa empresa está “activamente comprometida” en la búsqueda de mejoras para los deliveristas, y que sus repartidores ganan más del doble del salario mínimo por hora, algo que los trabajadores niegan.

“Los Dashers (repartidores de DoorDash) nos dicen constantemente que usan nuestra plataforma porque les da la capacidad de complementar sus ingresos y controlar cuándo, dónde y cómo trabajan. Estamos orgullosos de ayudar a expandir las oportunidades económicas en Nueva York, con Dashers ganando un promedio de más de $33 por hora que trabajan en Manhattan, incluido el 100% de sus propinas”, aseguró una portavoz de DoorDash. “DoorDash trabaja constantemente para apoyar a los Dashers y mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de reparto, razón por la cual el año pasado anunciamos una serie de iniciativas líderes en la industria enfocadas en fortalecer la seguridad, expandir el acceso a los baños y proteger las ganancias”.

La vocera mencionó además que proporcionan un equipo de seguridad vial gratuito y con descuento, a los repartidores, identifican baños en cientos de restaurantes que los Dashers puede usar al recoger un pedido y proporcionan recursos para reducir sus gastos.

“Estamos activamente comprometidos con la comunidad de Dasher y estamos ansiosos por continuar trabajando con los legisladores en formas en las que todas las partes interesadas pueden apoyar mejor a los trabajadores de reparto de la ciudad de Nueva York”, concluyó la vocera.