Karol G asegura que se despierta pensando: “Soy la número 1”

Karol G es presentada por Latin Billboard como la intérprete latina que más se escucha hoy en día con billones de visualizaciones. La cantante colombiana participó en las conferencias de la semana previa a los premios Latin Billboard que celebra Telemundo, y que se llevarán a cabo este jueves, y durante su charla con Leila Cobo, confesó la clave de su éxito y cómo después de una etapa muy dura a nivel emocional, ha surgido una versión de sí misma mucho mejor.

“Todos los días de mi vida trato de enfocarme más. Lo que le digo a la gente es, uno se tiene que despertar diciendo ‘¡soy el fuc*ing número uno!’… (risas) Si yo abro los ojos por la mañana y tengo un día horrible, la estoy pasando mal, me está pasando algo personal, las cosas no me están pasando bien, uno no quiere hacer las cosas y uno piensa ‘no, yo necesito mi momento y mi rato porque no me siento’.

“No, no, tú no te sientes bien, no necesitas tu rato para sentirte peor. Tú tienes que decir tú eres el fuc*ing número uno y el número uno es disciplinado, trabajador, busca la manera de salir dentro de las cosas, busca la salida, la forma y así es como yo creo que hasta hoy en día se ma han dado las cosas”.

Por algo, la intérprete de “Bichota” nació el día de San Valentín. “Yo nací un 14 de febrero, lo tengo en la sangre. Yo lloro porque sí, porque no, porque está lindo, porque está horrible, yo lloro por todo y me lo tomo muy personal, pero si algo tengo súper claro es que la adversidad es lo mejor que le puede pasar a una persona; o sea, de la crisis viene lo mejor, entonces cuando yo la estoy pasando súper mal, yo soy como que lloro y digo ‘¿por qué me pasa esto Dios?, ¿por qué a mí?’.

“Lloro, pero por dentro lo interiorizo y digo la mujer en la que me voy a convertir después de esto que me está pasando”.

Además, Karol G destaca el valor indispensable que supone el apoyo de tu familia para conseguir el éxito.

“La familia tiene que creer en uno, si no, la inseguridad más grande va a venir de ahí, de que el hecho de que la gente que más te ama piense que tú no eres capaz o que no puedes.

