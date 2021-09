Las candentes fotos de Demi Rose en lencería roja que desatan bajas pasiones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Demi Rose le encanta lucir sus curvas y eso fue lo que hizo miércoles desde Positano, Italia, donde la británica aprovechó para compartir un par de fotografías en Instagram haciendo derroche de su sensualidad y cuerpazo

En esta oportunidad, la joven de 26 años quiso postear unas imágenes en las que posa sexy para la cámara, vestida con un conjunto de lencería roja que resaltó sus prominentes atributos y desató bajas pasiones entre sus casi 18 millones de admiradores.

“Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all?”, tituló la modelo la publicación que en apenas un par de horas han conseguido más de 199 mil corazones rojos y ha sido comentada con cientos de halagos.

(Desliza para ver las fotos)

Tan solo unos días antes, Demi Rose subió una serie de cuatro postales donde se dejó admirar desde un balcón con la bella costa italiana de fondo, usando un ajustado bodysuit negro que hizo resaltar su “pechonalidad”, caderas y piernas de infarto.

Te puede interesar

Demi Rose deja admirar su retaguardia posando de espaldas en diminuto bikini

Así presumió Chenoa a sus fans que está más fuerte que nunca