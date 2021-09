Policía latino se convirtió en fallecido número 61 por coronavirus en NYPD y mayoría aún sigue sin vacunarse

Leonardo Chávez, veterano policía con 21 años de servicio en NYPD, murió después de batallar contra el coronavirus.

“La familia de NYPD está de duelo hoy cuando anunciamos el fallecimiento del oficial Leonardo Chávez, cuya batalla con #COVID terminó ayer”, anunció el comisionado policial Dermott Shea en su cuenta de Twitter. “Leonardo, sus seres queridos y colegas están para siempre en nuestras oraciones. Sus 21 años de servicio y dedicación a la gente de Nueva York nunca serán olvidados”.

Chávez, de 50 años, se unió al departamento en 2000 y pasó toda su carrera asignado a la Oficina de Tránsito de NYPD, dijeron fuentes policiales. Había sido asignado al Distrito de Operaciones Especiales de la oficina desde 2016.

Se cree que es el miembro número 61 de NYPD que muere a causa de esta enfermedad. El mes pasado el oficial Sony Clerge, quien estaba asignado al Transit Borough Manhattan, también falleció por COVID, luego de 19 años con NYPD. La mayoría de las muertes por coronavirus en la policía de Nueva York han sido empleados civiles del departamento, acotó New York Post.