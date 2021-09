Trump busca “vengarse” de su sobrina con demanda multimillonaria; ella lo llama “pu** perdedor”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El expresidente Donald Trump presentó una demanda por $100 millones de dólares en contra de su sobrina Mary Trump, The New York Times y tres de sus reporteros.

La demanda alega que el periódico convenció a Mary Trump de sacar “de contrabando” los registros de la oficina de su abogado y entregarlos a ese diario, el cual elaboró un reporte sobre las finanzas del republicano.

Trump dice que la decisión de Mary violó un acuerdo de confidencialidad que firmó en 2001, firmado mientras se resolvía una batalla legal sobre la voluntad de Frederick Trump, el padre de Donald y abuelo de Mary, reportó el Daily Beast.

“La demanda, presentada el martes en el condado de Dutchess, Nueva York, por la abogada Alina Habba, busca daños y perjuicios”, indica el reporte. “(Sería) por una cantidad que se determinará en el juicio, pero que se cree que no es menos de cien millones de dólares”.

Se trata de una demanda adicional contra Mary, ya que Charles Harder en nombre del hermano de Donald Trump, Robert, había intentado intentar evitar la publicación del libro de la sobrina del exmandatario.

Sin embargo, el juez Hal Greenwald dictaminó en ese caso que el acuerdo de confidencialidad de 2001 era “demasiado vago”, como para evtiar que la editorial publicara el volumen Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man).

En la nueva demanda, los reporteros David Barstow, Susanne Craig y Russ Buettner, quienes ganaron el Premio Pulitzer por Informes Explicativos en 2019 sobre los impuestos del expresidente, son los otros demandados, por supuestamente ser los “directamente responsables” de que Mary violara el acuerdo de confidencialidad.

Mary Trump desestimó la demanda de su tío.

“Creo que es un puto perdedor y va a aventar todo lo que pueda hacia la pared”, dijo al Daily Beast. “Es desesperación. Las paredes se están cerrando y él lanza cualquier cosa contra la pared que pueda detenerlas. Como siempre es el caso de Donald, intentará cambiar de tema”.

El Times dijo que la cobertura sobre los impuestos del expresidente fue fundamental para informar a los ciudadanos “un tema de interés público primordial” de una forma meticulosa.

Agregó que la demanda del expresidente Trump es “un intento de silenciar a las organizaciones de noticias independientes”.

