Fabián Ríos, estrella de Telemundo, recupera sus sentidos tras perder el gusto y el olfato por COVID-19

Fabián Ríos provocó preocupación entre sus fans tras compartir un par de videos en los que aparece utilizando un tanque de oxígeno y dio a conocer que lamentablemente se contagió de coronavirus; sin embargo, todo indica que su recuperación ha sido favorable y ya dejó atrás un importante síntoma.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un corto video en cual se mostró sumamente emocionado, ya que, después de varios días, pudo volver a percibir olores y sabores y disfrutar de un platillo especial mientras se relajaba en a sala de su casa.

“La felicidad más grande es cuando, en este proceso, recuperé el gusto y el olfato. Ya se acercaba el abrazo con mis amores. Cuidémonos todos, pero más a nuestros adultos”, escribió Fabián al pie del corto que ya acumuló más de medio millón de reproducciones y se ha llenado de comentarios positivos de sus fans. View this post on Instagram A post shared by ғᴀʙɪᴀɴ ʀɪᴏs (@fabianrioss)

Cabe recordar que recientemente, durante la alfombra roja de los Premios Tv Latinos, el colombiano le entregó el anillo de compromiso a Yuly Ferreira y confesó que, luego de 20 años de relación amorosa, finalmente pudo comprarle la joya que se merece y se mostró emocionado por su próximo enlace matrimonial. View this post on Instagram A post shared by ғᴀʙɪᴀɴ ʀɪᴏs (@fabianrioss)

