Aaron Rodgers, de la NFL, reacciona a las críticas por su intensa vida social con la protagonista de “Divergent”

Shailene Woodley y Aaron Rodgers son una de las parejas sorpresa que nos ha dejado el período de confinamiento. De hecho, los dos fueron tan discretos que su relación sentimental no salió a la luz hasta que el quarterback de los Green Bay Packers mencionó a su prometida -sin pronunciar nunca su nombre- en su discurso de agradecimiento tras ganar el premio al jugador más valioso en los galardones anuales de la NFL el pasado mes de febrero.

En aquel momento él afirmó que 2020 había sido un gran año porque había conocido a su futura esposa, se había comprometido y había jugado algunos de los mejores partidos de su carrera, pero no todo el mundo está de acuerdo con él. En los últimos tiempos no han parado de lloverle las críticas por la intensa agenda social y laboral que mantuvo fuera de temporada, yéndose de vacaciones a Hawái con la estrella de cine o aceptando un trabajo temporal como presentador del concurso ‘Jeopardy!’, que muchos temen que esté afectando a su desempeñó deportivo.

Incluso su antiguo compañero de equipo Jermichael Finley aseguró recientemente que ya no veía en él la misma ética de trabajo de la que hacía gala años atrás, pero Aaron no piensa defender lo que hace o no en su vida privada ante personas con las que no considera que “merezca la pena perder el tiempo”.

“Es una verdadera mi**da… que se le dé una plataforma a gente que no tiene ni idea de lo que está hablando en cuanto a mi estado mental y mi concentración, o a mis hábitos de trabajo. Se trata de gente que no ha estado cerca de mí, que no está en mi vida, no mantengo ningún tipo de comunicación con ellos y no están en el vestuario“, ha asegurado en el programa ‘Keyshawn, JWill & Max’.

