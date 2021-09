Conoce la razón sobrenatural por la que Courteney Cox, de “Friends”, se mudó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Courteney Cox, reconocida mundialmente por interpretar a Mónica de “Friends”, tuvo que hacer sus maletas luego de vivir una experiencia sobrenatural en su mansión ubicada en la cima de una montaña en Laurel Canyon, Hollywood Hills.

Cox no es la primera celebridad que asegura haber presenciado fenómenos sobrenaturales en sus mansiones que consiguieron hacerles creer en lo paranormal, o al menos convencerles de que la razón no siempre puede explicarlo todo.

“Mi profesora de interpretación solía venir a visitarme y siempre me decía: ‘Es extraño. Este sitio me produce una sensación rara. No dejo de notar corrientes de aire'”, ha recordado la intérprete en declaraciones a la edición estadounidense de la revista “OK!”.

El problema es que esa persona no fue la única que tuvo experiencias espeluznantes en aquella vivienda. Otro de sus conocidos se quedó en la habitación de invitados una noche y soñó con una mujer vestida de blanco que se sentó a su lado en la cama mientras dormía.

Sin embargo, ese testimonio tampoco consiguió convencer a la actriz de que en su hogar sucedía algo extraño. Al final tuvo que ser un extraño quien le hizo abrir los ojos cuando le confirmó lo que sus amigos llevaban tiempo repitiéndole.

“Un día sonó el timbre y era un repartidor. Me dijo: ‘¿Eres consciente de que hay un espíritu en tu casa?’. Le dije que no y le pregunté de qué estaba hablando, y me respondió: ‘Está justo detrás de ti’. Me asusté y me mudé”, ha desvelado.

